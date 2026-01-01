Türkiye havacılıkta zirveyi bırakmıyor! 2025 yılında havada rekor üstüne rekor: Türk semalarında uçak trafiği milyonları aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret sırasında uçuş gerçekleştiren pilot ve yolculara hitap eden Uraloğlu, yeni yıllarını kutlayarak emniyetli uçuşlar diledi.

Burada konuşan Uraloğlu, Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi'nin 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde hava trafiğini yönettiğini belirterek, Türkiye'nin stratejik konumuna dikkati çekti ve 4 saatlik uçuş mesafesiyle 67 ülkeye gidilebileceğini söyledi.

Uraloğlu, geçen yıl toplamda 519 bin 832 transit trafik gerçekleştiğini, bu yıl 30 Aralık itibarıyla yüzde 11'lik artışla bu sayının 577 bin 763 olduğunu belirterek, "Toplama baktığımızda 2024 yılında iç ve transitler dahil olmak üzere 1 milyon 672 bin 586 olan trafik yine 30 Aralık itibarıyla 1 milyon 801 bin 804'e ulaşarak yaklaşık yüzde 8'lik artış gerçekleşmiştir. Günlük sayıların da 1900'lere çıktığını söylemek isterim." dedi.

"HİZMET BİRİMİ SAYISI OLARAK AVRUPA'DA LİDERİZ"

Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi'nin 40 saha kontrol sektörü ve 3 yaklaşma pozisyonuyla 4 farklı sektör grubunu barındıran modern bir merkez olduğuna işaret eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Eurocontrol verilerine baktığımızda hizmet birimi sayısı olarak Avrupa'da lider bir merkeziz. Bu yıl üst üste 6 kez toplam trafik, 8 kez transit uçuş rekoru kırdık. 31 Ağustos'ta 1906 transit uçuş ve 16 Ağustos'ta da 6 bin 349 toplam trafikle tüm zamanların en yükseğine imza atmış olduk. Yaklaşık her 13 saniyede bir uçak trafiğini yönetiyoruz."

Uraloğlu, mevsim şartlarına göre havalimanlarında her türlü bakımın yapıldığını belirterek, özellikle kış aylarında yolların yanı sıra havalimanlarında da yoğun şekilde karla mücadele verildiğini kaydetti.

Havalimanlarında ihtiyaçların dönem şartlarına göre değiştiğini vurgulayan Uraloğlu, şunları dile getirdi:

"Esenboğa Havalimanı'mızda iki pist var, üçüncü pistimizi açıyoruz. Hem kapasite artırıyoruz hem de mevcut iki pistin bakıma alınması gerektiğinde hava trafiği aksamasın, iki pist her halükarda açık olmaya devam etsin düşüncesiyle üçüncü pistimizi yaptık. Yine bütün pistleri daha rahat görebilen ikinci kulemizi yaptık ve giriş kapımızı yeniledik. Ocak ayı içerisinde Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hizmete almış olacağız."