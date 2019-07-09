Türkiye harekete geçti! Kıbrıs Rum Kesimi'nde büyük panik 2 aydır Doğu Akdeniz'deki Baf açıklarında faaliyet yürüten Fatih sondaj gemisi ile Limasol'un güneyinde bulunan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz'u da bölgeye göndermesi, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni endişeye itti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri, Rum medyasında geniş yer buldu. Rum basını, "Türkiye, Yavuz'un Karpaz'a gelmesiyle Kıbrıs'ı çevreledi" manşetini attı. Gazeteler, "volta atma", "kuşatma" ve "Ada etrafında Türk üçgeni" yorumlarına yer verdi. Türk sondaj ve araştırma gemilerinin güvenliğinin, 9 insansız hava aracı, savaş gemileri ve denizaltılarla sağlandığı ifade edildi. Gazeteler ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri konusunda kararlı olduğuna dikkat çekti. "Türkiye yeni emrivakiler yaratıyor" Çalışmalarla ilgili Rum Başkanlık Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise, "Türkiye tarafından egemenlik haklarımızın tekrarlanan ihlaller tırmandırılıyor. Türkiye, uluslararası hukuka aykırı ve Avrupa Birliği'ni dikkate almadan bölgede yeni emrivakiler yaratıyor" ifadeleri kullanıldı. Rum Yönetimi de Türkiye'yi, Kıbrıs sorununda BM kararları temelinde diyaloğa çağırdı.

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