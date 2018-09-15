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Türkiye, Hama'ya tank ve mühimmat takviyesi yaptı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bu sabah Astana anlaşması gereği 14 Mayıs'ta Suriye'de bulunan Hama’nın kuzeyinde, Şir Magar’da kurulan 11. askeri gözlem bölgesine gelişmiş tank, top ve radar sistemi zırhı personel taşıyıcılardan oluşan bir askeri konvoyla mühimmat takviyesi yaptığı bildirildi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 11:49
Türkiye, Hama'ya tank ve mühimmat takviyesi yaptı

Tükiye, Rusya ve İran ile Astana’da yapılan anlaşma gereğince gerilimi azaltma bölgelerine kurduğu 12 gözetleme noktasına yapılacak herhangi bir saldırıyı önlemek için, Suriye rejimini İdlib’i kuşatma altına aldığı bu noktalara askeri mühimmat takviyesi yapıyor. Türkiye, Kuzey Halep’te rejim kuvvetlerince yapılacak saldırılara karşılık vermesi için Özgür Suriye Ordusu’nun 20 askerine eğitim vermişti.

Türkiye, Suriye tarafından İdlib’e yapılacak saldırıyı sivil can kaybına ile büyük göçlere yol açacağı ve milli güvenlik sebebiyle kabul etmeyeceğini, bölgedeki gözlem noktalarına yapılacak saldırılara da cevap vereceğini açıklamıştı.

Suriye rejim güçlerinin, özellikle Rus hava desteği olmadan İdlib’in kuzeyinde bulunan muhaliflere karşı saldırıya girmekten de kaçındığı kaydedildi. 

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 11:49
  1. Ordu
  2. Türkiye
  3. Suriye
  4. Hama
  5. Mühimmat ve tank takviyesi
  6. Astana anlaşması

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