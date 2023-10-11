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Gündem Türkiye Hamas'ın elindeki esirler için devrede
Gündem

Türkiye Hamas'ın elindeki esirler için devrede

Yeniakit Publisher
2023-10-11 23:15:00 -
Türkiye Hamas'ın elindeki esirler için devrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail diplomasisini sürdürüyor. Türkiye'nin Hamas'ın elindeki sivil rehineler için müzakereler yürüttüğü iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Filistin geriliminin ardından bölgede barışın sağlanması için yürüttüğü diplomasi trafiğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sivil rehineler için de devreye girdi. Erdoğan'ın bölgede gerginliğin daha fazla tırmanmaması için açıklamalar yaparken, rehineler için müzakere sürecinin yürütülmesi talimatı verdiği öğrenildi.

Hürriyet gazetesi Abdülkadir Selvi CNN Türk'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında konuya ilişkin olarak şunları söyledi: Cumhurbaşkanı Erdoğan sivillerin kurtulması için temaslar kurmuş. Ancak bu temasların Ankara'da yapıldığı bilgisi doğru değil. Ankara'da fiziki bir temas yok. Bu doğrulanmadı. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü programında'adaletli hakemlik' yapabileceklerini söylemişti. Şu zamana kadar 10 devlet başkanı ile görüştü. Rehineler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dorudan Hamas ile görüştüğü söyleniyor.

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