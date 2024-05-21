Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyordu! İçeriden bilgi alan Abdulkadir Selvi'den, "siyasi komployu çökertecek sürpriz" iddiası geldi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, organize suç örgütü liderliğinden düzenlenen operasyonla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık Serdar Sertçelik’in emniyeti karıştıran ifadeleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu yazdı.

Selvi, “Şimdiye kadar yapılan incelemelerde AK Partili siyasetçilere ve Cumhur İttifakı’na yönelik sözlü ya da yazılı bir talimatın tespit edilmediği söyleniyor. İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor” dedi.

Selvi, yazısında şu soruları gündeme getirdi:

“Türkiye’de herkes Serdar Sertçelik’in Kos adasına kaçırıldığını konuşurken, ilk andan itibaren “Meriç’ten kaçtı” diyen firari FETÖ’cü Cevheri Güven bunu nasıl bildi? Meriç Nehri’nden kaçma işinde FETÖ’cüler bir numara. Kaçışta parmakları var mı?

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Serdar Sertçelik’in yurt dışına çıkarılması ve ardından FETÖ’cü polislere, gazetecilere, Zekeriya Öz başta olmak üzere FETÖ’nün önde gelen hâkim ve savcılarına güvenli evler açan Alman istihbaratı ile irtibatını kim kuruyor? Alman istihbaratı demek, CIA’in Almanya şubesi demek. Yoksa AK Parti’ye yönelik operasyon için kaçırılması birlikte mi planlandı?”