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Gündem Türkiye gündemine oturan seçime Büyük Birlik Partisi damga vurdu
Gündem

Türkiye gündemine oturan seçime Büyük Birlik Partisi damga vurdu

Belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Güney beldesinde dün vatandaşlar, belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti. Seçimlerin provası olarak tanımlanan seçimde 1021 oy alan AK Parti'nin adayı Erol Karabacak kazanırken, Büyük Birlik Partisi'nin adayı Süleyman Çağlar'ın 504 oy alarak ikinci olması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 14:22:00 - 2021-06-07 14:38:16
Türkiye gündemine oturan seçime Büyük Birlik Partisi damga vurdu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde nüfusunun 5 binin altına düşmesinin ardından belde statüsünden çıkarılan Güney bölge sakinlerinin çabasıyla yeniden belde statüsüne kavuştu.

İkinci en fazla oyu BBP'nin adayı aldı

7 yıl aradan sonra ilk kez seçimlerin yapıldığı beldede, seçmenler 8 sandıkta belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini seçmek için oy kullandı. 1830 seçmenin olduğu beldede, 1704 kişi oyunu kullandı. Oyların 1606'sı geçerli sayıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre 1704 oyun kullanıldığı seçimde AK Parti'nin adayı Erol Karabacak 1021 oy alarak seçimi kazandı. Karabacak'ın ardından en fazla oyu ise 504 oy ile Büyük Birlik Partisi'nin adayı Süleyman Çağlar aldı. CHP 29, İYİ Parti 23, Gelecek Partisi 17, Yeniden Refah Partisi 7, SP 4 ve TKP 1 oy aldı.

Bakan Soylu da tebrik etti

Seçimin ardından vatandaşlar, Karabacak'ı tebrik etti. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Veysel Eroğlu'nun telefonuna yaptığı aramada Erol Karabacak ile konuşarak, kendisini seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Süleyman Çağlar kimdir? Süleyman Çağlar ne iş yapıyor? BBP Güney belediye başkan adayı Süleyman Çağlar
Süleyman Çağlar kimdir? Süleyman Çağlar ne iş yapıyor? BBP Güney belediye başkan adayı Süleyman Çağlar

Gündem

Süleyman Çağlar kimdir? Süleyman Çağlar ne iş yapıyor? BBP Güney belediye başkan adayı Süleyman Çağlar

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Yorumlar

Abdulcabbar

Şerok aamet ‘bir selam veririm oyları toplarım’ demişti..1070 oydan sadece.17 tane ( onlar da adayının çol çocuğundan) oy alabildi.. 
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ZHAAAA

Bu daha fragman. Gala 2023'e, beklesin o bin zayed yalakasi sedat tebasi.
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