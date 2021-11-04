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Aktüel Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi Konya’da gerçekleşti!
Aktüel

Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi Konya’da gerçekleşti!

Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve sergisi 3-4 Kasım 2021 tarihlerinde Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 16:01:00 -
Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi Konya’da gerçekleşti!

“Cumhurbaşkanlığı Himayeleri”nde, Girişimci İş adamları Vakfı (GİV) tarafından, TÜGVA ve KOSGEB iş birliği ile yapılan Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Odası’nın destekleri ile 3-4 Kasım 2021 tarihlerinde Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi Programına; Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Girişimci İşadamlari Vakfı (GİV) Genel Başkanı Mehmet    Koç, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Girişimci İşadamlari (GİV) Konya Şube Başkanı Fatih Ceylan, oda başkanları, işadamları ve öğrenciler katıldı.

Mobil Uygulama Sponsoru MRTK Bilişim A.Ş.

Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisinin Mobil Uygulama sponsoru MRTK Bilişim üstlendi. MRTK Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat MERETUK” Bizim için heyecanlı ve gurur verici bir çalışmaydı. Girişimci İş adamlarının her yıl gerçekleştirdiği bu buluşmada dijitalleşmesin ve geleceğe dönük vizyonu gençlere ve girişimcilere büyük örnek oldu.”

“Girişimcileri Cesaretlendirecek”

MERETUK, “Girişimcileri cesaretlendirmeyi ve ödüllendirerek motive etmeyi hedefleyen GİV Girişimcilik Ödülleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da kazanan projelere sunduğu ödül ile girişimcilere finansal kaynak desteği vererek onları teşvik etti.” açıklamasında bulundu.

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