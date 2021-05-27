  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Araç sahipleri dikkat! Kanun teklifine eklendi
Suç örgütü liderlerini meğer FETÖ'cüler korumuş!
Lanetli 27 Mayıs darbesi 61 yaşında
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dünya Türkiye gibi resti çektiler! Hindistan S-400 alıyor
Dünya

Türkiye gibi resti çektiler! Hindistan S-400 alıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin S-400'lere ilişkin yaptırım tehditlerine bir ülke daha boyun eğmedi. Hindistan, Rusya'dan Ekim ayında hava savunma sistemi alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 10:14:00 -
Türkiye gibi resti çektiler! Hindistan S-400 alıyor

ABD'nin yaptırım tehditlerine boyun eğmeyen Hindistan, Rusya'dan S-400 alıyor. Sistemin teslim tarihi de belli oldu.

 

ABD'nin yıllardır süren yaptırım tehditlerine boyun eğmeyen Hindistan'a S-400 füzeleri yıl sonunda Rusya tarafından teslim edilecek.

The Defense Post'ta yayınlanan habere göre 5 milyar dolarlık anlaşma çerçevesinde S-400'ler Hindistan'a ekim-aralık arasında teslim edilmiş olacak.

Rus haber ajansı Interfax'a dayandırılan haberde yıl başından bu yana Hindistanlı uzmanların S-400'ler konusunda Rusya'da eğitim gördükleri bilgisi de vurgulandı.

Hindistan böylece Türkiye ile birlikte son dönemde ABD yaptırım tehditlerine boyun eğmeden S-400'leri alan ülkeler arasına girdi. Yaptırımlara karşın Türkiye S-400'leri elinde tutma kararı aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Davutoğlu ve ekibinden TBMM kapısında Sedat Peker provokasyonu
Siyaset

Ahmet Davutoğlu ve ekibinden TBMM kapısında Sedat Peker provokasyonu

Beraberindeki partilileri ile TBMM kapısına gelen Ahmet Davutoğlu Sedat Peker provokasyonu yaptı.

Kana bulayacaklardı! 6 terör örgütü TKP/ML üyesi tutuklandı
Gündem

Kana bulayacaklardı! 6 terör örgütü TKP/ML üyesi tutuklandı

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde 6 ayrı ilçeye düzenlenen operasyonda yakalanan ve saldırı hazırlığında olduğu ortaya çıkan terör örgütü TKP/..
Öldürülen teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi!
Gündem

Öldürülen teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi!

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-13 Cudi-Bestler Operasyonu" kapsamında etkisiz hale getirilen 2 teröriste ait çok sayıda silah v..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay