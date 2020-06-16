  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türkiye genelinde radarla hız denetimi

Yeniakit Publisher
2020-06-16 12:45:37 -
Türkiye genelinde radarla hız denetimi

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelindeki eş zamanlı radar denetimlerinde 41 bin 270 hız ihlali tespit edildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs yayılımını önlemek amacıyla yürütülen tedbirlerin yanında, trafik güvenliğini sağlamak ve meydana gelen trafik kazaları ile ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla, 12-13-14 Haziran tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı hız denetimleri yapıldı.

Bu dönemde 72 bin 936 araca yönelik radarla hız denetim yapıldığı, 41 bin 270 sürücünün hız ihlali tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, 149 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullandığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, 43 bin 855 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı