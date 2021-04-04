Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle milyonlarca kişi kaygı içerisinde. Pek çok kişi okulların kapatılıp kapatılmayacağını merak ediyor. Peki, yüz yüze eğitime ara verilir mi?

Türkiye genelinde okullar kapanır mı? Okulların kapanması vakaları azaltır mı?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Okulların durumuyla ilgili olarak Ceyhan, “Okullar büyük risk faktörü. Eğitim devam etsin isteniyorsa kurallar değişmeli. Okula giden çocukları bazı ülkeler her hafta tarıyor. Benzer bir çalışma olabilir. Sınıflarda çocuklar 1 metre arayla oturtuluyor ama mutant virüs 2 metreye kadar bulaşabiliyor. Bu sebeple en azından çocuklar 2 metre aralıklarla oturtulmalı” dedi.