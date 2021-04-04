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Eğitim Türkiye genelinde okullar kapanır mı? Okulların kapanması vakaları azaltır mı?
Eğitim

Türkiye genelinde okullar kapanır mı? Okulların kapanması vakaları azaltır mı?

Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Koronavirüs salgınında vaka sayıları 40 bini aştı. Bu sebeple pek çok kişi okulların kapanıp kapanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yüz yüze eğitime ara verilecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-04 21:00:00 -
Türkiye genelinde okullar kapanır mı? Okulların kapanması vakaları azaltır mı?

Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle milyonlarca kişi kaygı içerisinde. Pek çok kişi okulların kapatılıp kapatılmayacağını merak ediyor. Peki, yüz yüze eğitime ara verilir mi? 

Türkiye genelinde okullar kapanır mı? Okulların kapanması vakaları azaltır mı?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Okulların durumuyla ilgili olarak Ceyhan, “Okullar büyük risk faktörü. Eğitim devam etsin isteniyorsa kurallar değişmeli. Okula giden çocukları bazı ülkeler her hafta tarıyor. Benzer bir çalışma olabilir. Sınıflarda çocuklar 1 metre arayla oturtuluyor ama mutant virüs 2 metreye kadar bulaşabiliyor. Bu sebeple en azından çocuklar 2 metre aralıklarla oturtulmalı” dedi.

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