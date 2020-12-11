Türkiye geneli sokağa çıkma kısıtlaması başladı: 56 saat sürecek!

İkinci kez uygulanan Türkiye geneli haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi günü saat 05:00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam 21:00 itibari ile başladı. 56 saat devam edecek kısıtlama süresince; üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamasını sağlamak amacı ile bazı işyerleri geçen haftasonu olduğu gibi yasaktan muaf tutulacak.

Market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 5 Aralık Cumartesi ve 6 Aralık Pazar günleri; market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 10:00-17:00 arası hizmet verecek. Vatandaşlar, (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapacak Lokanta ve restoranlar Cumartesi ve Pazar günleri saat 10:00-20:00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulabilmesi için istisna dışındaki tüm iş yerleri hafta içi 20.00’de kapanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak.

Şehiriçi toplu taşıma çalışacak / Şehirlerarası seyahat şartları

Hafta içi uygulanan ve hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile birlikte şehirler arası seyahat kısıtlaması da uygulanmaya başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamayla genelgede belirtilen mazerete sahip olmayan kişilerin şehirler arası seyahatleri; toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) ile olacaktır. Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu haller var ise özel araçla şehirler arası seyahat izne tabi olacak.