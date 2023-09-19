Türkiye geneli için meteoroloji uzmanı tahminde bulundu, tarih verdi: Hava eksiye düşecek! 15 gün sonra fena geliyor
Hava durumu hakkında çok önemli açıklamalar yaman uzman isimden korkutan tahmin geldi: 5 gün sonra hava sıcaklıklarının alarm derecesinde düşeceği ifade edildi. Hava durumu ile ilgili Türkiye gelişmesi kamuoyu ile paylaşıldı.
Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan kuraklık ve sıcaklık, önümüzdeki günlerde yerini yağışlara bırakacak. Aydın Üniversitesi’nden Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, hava durumu hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda Karadeniz ve Marmara bölgesinde ciddi yağışların beklendiği belirtildi. Ayrıca yapılan açıklamada kışın çok sert geçeceği de ifade edildi.
ÖZELLİKLE KARADENİZ VE MARMARA
Dr. Özdemir, yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin 2022 Eylül’ünden bu yana ciddi bir yağış almadığını, ancak önümüzdeki aylarda değişen hava koşullarıyla birlikte beklenen yağışlarla barajlara taze su akışının başlayacağını ifade etti. Dr. Özdemir, Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava filtrelerinin kuvvetli nem ve buharlaşmayla birlikte o bölgede oluşacak siklonla birlikte karaya çıktığında yağış bırakmasını beklediklerini belirterek "Özellikle Karadeniz ve Marmara Bölgesi yağış alacak gibi duruyor.” dedi.
SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİLERİ
Şiddetli sağanak yağışlar, sel, su baskını, heyelan, çığ, ulaşımda aksamalar, elektrik kesintileri gibi pek çok olumsuzluğa neden olabilir4. Özellikle toprağın suya doymuş olduğu bölgelerde bu riskler daha yüksektir. Ayrıca şiddetli sağanak yağışlar sırasında yıldırım düşmesi ve dolu yağması da can ve mal kaybına yol açabilir.
KIŞ ÇOK SERT GEÇECEK
Dr. Özdemir, kış mevsiminin de çok sert geçeceği uyarısında bulundu. Dr. Özdemir, “Kış mevsiminde de çok sert hava koşulları bekliyoruz. Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde çok yoğun kar yağışları olabilir. Bu da ulaşımda ve enerji tüketiminde sorunlara yol açabilir. Bu nedenle kışa hazırlıklı olmak gerekiyor.” dedi
CİDDİ YAĞIŞLAR BEKLENİYOR
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Aydın Üniversitesi'nden Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, son günlerde yaşanan hava değişimleri ve kış mevsiminin nasıl geçeceği hakkında önemli bilgiler verirken Dr. Özdemir, Karadeniz ve Marmara bölgesinde ciddi yağışların beklendiğini, kışın ise çok sert geçeceğini söyledi.
HAVA EKSİYE DÜŞECEK
Dr. Özdemir, kış mevsiminin ise çok sert geçeceğini belirtti. Kış mevsimi bu yıl çok soğuk ve karlı olacak. Özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde kar kalınlığı yüksek olacağını belirten Özdemir sıcaklıklar ise eksi derecelere düşeceğini aktardı.