



İSTANBUL (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Miller Holding sponsorluğunda İstanbul'da düzenlenen 2019 Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası sona erdi.

TSF'den yapılan açıklamaya göre 34 ilden toplam 188 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda en iyi erkek kategorisinde şampiyon 8 puanlı Can Alp Cansun olurken, 7,5 puanlı sporcular FIDE Ustası (FM) Umut Erdem Gündüz ikinci, Alihan Demirbağ ise üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonanın en iyi kadın kategorisinde ise Çiğdem Onur birinci, Kadın Usta Adayı (WCM) Elif Keskin ikinci, FIDE Ustası (WFM) Esma Doğa Duran ise üçüncü sırayı elde etti.

Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Koruma Vakfı'nın da ev sahipliği ile destek verdiği şampiyonanın ödül töreni; TSF Başkanı Gülkız Tulay, Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tahmaz, Miller Holding ve Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Koruma Vakfı yetkilileri, TSF İstanbul İl Temsilcisi Rıza Öney, sporcular, antrenörler, veliler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.





- Tulay: "En büyük destekçimiz sponsorlarımız"





Ödül töreninde konuşan TSF Başkanı Gülkız Tulay, uzun yıllar gerçekleştirilmeyen şampiyonaları sponsorlar sayesinde markalaştırdıklarını belirterek, "Ülkemizde sporun gelişerek, Türkiye'nin bir spor ülkesi olması için bakanlığımızın, federasyonlarımızın yanında en büyük destekçimiz sponsorlarımız oluyor. TSF olarak ana sponsorumuzun yanında birçok şampiyonamızı sponsorlarımız ile gerçekleştiriyoruz. Uzun yıllar gerçekleştirilmeyen, 2013 yılında tekrar hayata geçirdiğimiz Türkiye Gençler Şampiyonası, sponsorumuz Miller Holding sayesinde artık markalaşmaya başladı. Unutulmuş bir şampiyonaya Türkiye'nin dört bir yanından gençlerimizin kıyasıya mücadelesine sahne oluyor." ifadelerini kullandı.

Tulay, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"2014 yılından beri Miller Holding sponsorluğunda organize ettiğimiz şampiyonamıza bu yıl Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Koruma Vakfı da ev sahipliği yaparak destek oldu. Bu kıymetli ve uzun soluklu sponsorluk için Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon ve ailesine, gençlerimize sunduğu misafirperverlik için Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Koruma Vakfı ve Başkanı Yusuf Cevahir'e şükranlarımı sunuyorum."