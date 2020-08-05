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Türkiye geleceğini yakıyor

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, Türkiye’de orman yangınlarının yüzde 80’inin insan kaynaklı olduğunu belirtti. Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan da ormanlarımızın yangınlardan korunmasının bir millî güvenlik ve beka meselesi haline geldiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 10:10:00 - 2020-08-05 10:30:26
Türkiye geleceğini yakıyor

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Orman Mühendisleri Odası (ORMUH) Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz ve Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, son çıkan orman yangınları hakkında Akit’e önemli açıklamalarda bulundu. Hasan Türkyılmaz, “İnsanlarımızın bilinçli ve ormanlara daha hassas olması lazım. Orman yangınlarının yüzde 80’inin insan kaynaklı olduğunu düşündüğümüzde bu tavsiyemizin ve istirhamımızın ne derece önemli olduğu anlaşılmaktadır. Devletimiz ilgili ormancılık birimleriyle ve teşkilat çalışanlarıyla üzerine düşen görevi yapmaktadır. Ancak vatandaşımızın da ormancılık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak adına tavsiyelere uymaları gerekmektedir. Bu aylarda asla ormanlarımızda ateşli piknik yapmayalım” ifadelerini kullandı.

“Akciğerlerimizi korumak milli güvenlik ve beka meselesidir”

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan da, “Orman yangınlarını önleyecek tedbirleri almak ve çıkan yangınları en az hasarla söndürmek hayatî önem taşımaktadır. Türkiye’nin 22.7 milyon hektarlık orman varlığının yüzde 65’i, yangına birinci derecede hassas durumdadır. Ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızın yangınlardan korunması ve ana ormancılık faaliyetlerinin aksamadan sürdürülmesi, bir millî güvenlik ve beka meselesidir” dedi.

 

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Yazık günah...Yüzlerce yıllık ormanlar ,

Yanan yerler yeniden ağaçlandırılsa bile doğal eski orijinal haline geri gelmesi çok çok zor,ağaç yakmak insan öldürmekten farklı değil cezası çok ağır olmalı özellikle kasten yakanlara ...
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Vahap Kalyoncu

Yaz boyunca ormana girmek yasaklansın .
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