Türkiye geleceğini yakıyor

Resul Ekrem Şahan Ankara

Orman Mühendisleri Odası (ORMUH) Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz ve Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, son çıkan orman yangınları hakkında Akit’e önemli açıklamalarda bulundu. Hasan Türkyılmaz, “İnsanlarımızın bilinçli ve ormanlara daha hassas olması lazım. Orman yangınlarının yüzde 80’inin insan kaynaklı olduğunu düşündüğümüzde bu tavsiyemizin ve istirhamımızın ne derece önemli olduğu anlaşılmaktadır. Devletimiz ilgili ormancılık birimleriyle ve teşkilat çalışanlarıyla üzerine düşen görevi yapmaktadır. Ancak vatandaşımızın da ormancılık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak adına tavsiyelere uymaları gerekmektedir. Bu aylarda asla ormanlarımızda ateşli piknik yapmayalım” ifadelerini kullandı.

“Akciğerlerimizi korumak milli güvenlik ve beka meselesidir”

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan da, “Orman yangınlarını önleyecek tedbirleri almak ve çıkan yangınları en az hasarla söndürmek hayatî önem taşımaktadır. Türkiye’nin 22.7 milyon hektarlık orman varlığının yüzde 65’i, yangına birinci derecede hassas durumdadır. Ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızın yangınlardan korunması ve ana ormancılık faaliyetlerinin aksamadan sürdürülmesi, bir millî güvenlik ve beka meselesidir” dedi.