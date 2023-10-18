  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye, Gazze'ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçti
Gündem

Türkiye, Gazze'ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçti

Yeniakit Publisher
2023-10-18 09:03:00 -
Türkiye, Gazze'ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye olarak, bölgeye gemi hastane göndermeye, Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısı'na yakın noktalarda sahra hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya hazırız.' ifadesini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlığın Gazze'ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçtiğini, bu kapsamda uluslararası sağlık örgütleri ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan insanlık dışı saldırının ardından Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst yöneticileri dahil olmak üzere birçok uluslararası muhatabıyla telefon diplomasisi gerçekleştirdiğini aktaran Koca, insan sağlığına hizmet eden kurumların hangi şartlarda, hangi gerekçe ile olursa olsun saldırıya maruz kalmasının kabul edilemeyeceği düşüncesinin yaptığı görüşmelerde temel nokta olduğunu vurguladı.

 

Bakan Koca, görüşmelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türkiye olarak, bölgeye gemi hastane göndermeye veya Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısı'na yakın noktalarda sahra hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya ve bu hizmeti yürütmeye hazırız. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile yaptığım görüşmede bölgenin sağlık hizmetleri konusunda desteklenmesinin acil ve elzem olduğunu belirttim. Bu çalışmaları yürütmek üzere eğer karar verirse DSÖ ile birlikte hareket etmeye hazırız. Yaptığım görüşmelerde Dünya Sağlık Örgütünün de bu anlamda tarihi bir sorumluluğu olduğunu ısrarla belirttim. Bu noktadaki görüş ve taleplerimiz DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi Direktörü (EMRO) Bölge Ofisi Direktörü Ahmed Al-Mandhari tarafından da olumlu karşılanmış olup, Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus ile de istişare halinde ivedilikle ülkemizle işbirliği sürecinin başlatılması yönünde karar aldık. Bu yöndeki koordinasyon ve işbirliği çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Her türlü diplomatik zorluklara rağmen Türkiye'nin bebek, çocuk, yaşlı ve masum insanların yanında olmaya daima devam edeceğine dikkati çeken Koca, "Yaşadığımız bu günler, insanın, insanlığın yanında yer alıp almama tercihinin yapıldığı tarihi günlerdir. Bizim, vicdanımızın sesinden başka dinleyeceğimiz ses yok. Biz çocuğu, yaşlısı, hastası, kadını ile Filistin halkını kardeş bilenleriz." değerlendirmesinde bulundu.

Müslümanlar sokaklara döküldü! Gazze'deki hastane saldırısı böyle protesto edildi
Müslümanlar sokaklara döküldü! Gazze'deki hastane saldırısı böyle protesto edildi

Dünya

Müslümanlar sokaklara döküldü! Gazze'deki hastane saldırısı böyle protesto edildi

Gazze’de insanlığın utandığı nokta! Çocuklar ölümü böyle bekliyor
Gazze’de insanlığın utandığı nokta! Çocuklar ölümü böyle bekliyor

Gündem

Gazze’de insanlığın utandığı nokta! Çocuklar ölümü böyle bekliyor

Gazze'de artık söz bitti! Dünya daha neyi bekliyor! Savaş suçu, soykırım, katliam
Gazze'de artık söz bitti! Dünya daha neyi bekliyor! Savaş suçu, soykırım, katliam

Gündem

Gazze'de artık söz bitti! Dünya daha neyi bekliyor! Savaş suçu, soykırım, katliam

İşte Gazze'deki hastaneye atılan bombada belirtiler MK-84'ü işaret ediyor! İsrail envanterinde
İşte Gazze'deki hastaneye atılan bombada belirtiler MK-84'ü işaret ediyor! İsrail envanterinde

Gündem

İşte Gazze'deki hastaneye atılan bombada belirtiler MK-84'ü işaret ediyor! İsrail envanterinde

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Doğruya doğru

Başka gönderecek bir şey bulamadımı ..Üç beştane iha siha füze gönderseya..Azerbaycana gönderdiklerinden..Neo yoksa siyonist babaları izinmi vermez yoksa..

Antiterör

İsrail aşağılık bir terör örgütüdür, yahudiler aşağılık birer teröristtir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23