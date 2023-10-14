Türkiye Gazzeli siviller için insani yardım planı yaptı: Türkiye'den gıda ve tıbbi malzeme hamlesi! Üç uçak Mısır'da
Türkiye'den Gazzeli siviller için insanı yardım desteği: Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan ve Mısır Uluslararası Ariş Havalimanı'na inen üç uçakla 5 bin battaniye, 2 bin 600 gıda kolisi ve 34 bin 950 kilogram tıbbi malzemenin bölgeye sevk edildiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üç uçağın, Mısır Uluslararası Ariş Havalimanı'na iniş yaptığı kaydedildi.
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Milli Savunma Bakanlığına ait 3 A-400M kargo uçağıyla bölgeye AFAD'dan 4, Türk Kızılay'dan da 3 personelin gönderildiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda, 5 bin battaniye, 2 bin 600 gıda kolisi ve 34 bin 950 kilogram tıbbi malzemenin bölgeye sevk edildiği aktarıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, sadece ülkemizde değil, sınırlarımız ötesinde de insanlığın yanında olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
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