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Gündem Türkiye gazilerini onurlandırdı
Gündem

Türkiye gazilerini onurlandırdı

Vatan uğruna ölümü göze alan kahramanlar, 19 Eylül Gaziler Günü’nde Türkiye’nin 81 ilinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle onurlandırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 11:24:00 -
Türkiye gazilerini onurlandırdı

Ankara’daki kutlamalar Anıtkabir ziyaretiyle başlarken bütün şehirlerimizdeki meydanlarda gaziler için törenler düzenlendi, şehitlikler ziyaret edilerek dualar edildi. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Beşparmak Dağları’nda 1024 metre yükseklikte dik ve sarp kayaların üzerinden ilerleyerek düşman tahkimatını püskürten ve ‘efsaneleşen’ tankın Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan şoförü Abdulkadir Kurt, gençlere silah arkadaşlarıyla verdiği vatan mücadelesini anlattı. Türkiye’nin gazilerini her zaman onurlandırdığını, gazilerine saygı ve minnet duyduğunu söyleyen İzmir’de yaşayan 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Abdullah Ünay ise “Çok şükür Allah bize bu onuru nasip etti. Türk devleti ve milletinin gazisi olmak çok onur verici. Sadece Gaziler Günü’nde değil her zaman saygıyla anılıyoruz” dedi. Üzerinde taşıdığı kurşun ve top mermileri izleriyle Yunan işgalinin acılarını yansıtan Yalova’nın Güneyköy’deki 107 yaşındaki ‘Gazi Minareli Cami’ de restore edilerek Gaziler Günü’nde yeniden cemaatiyle buluştu.

Ölürsek şehit kalırsak gazi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, Türk milletinin gazi bir millet olduğunu ve bu milletin bir mensubu olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Türk milletinin, dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği bulunan aziz bir millet olduğuna dikkati çeken Erdoğan “Milletimiz dün olduğu gibi bugün de ‘Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz’ diyerek istiklalini ve istikbalini savunmayı sürdürüyor. Gazilerimiz, kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik etmektedir. Yiğitlerimizin yurtiçinde ve yurtdışında yazdıkları kahramanlık destanlarına her gün bir yenisini ekliyor olmalarıyla iftihar etmekteyiz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, Gaziler Günü mesajında “Devletimizin istiklal ve istikbali için göğsünü siper eden kahramanların Gaziler Günü’nü kutluyorum” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yayınladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kurucusu gazi, Meclisi gazi, milleti gazi olan bu ülkenin devleti de gazidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, gelmiş geçmiş tüm gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, ebediyete intikal etmiş olanlara rahmet, şifa bekleyenlere acil şifalar diliyorum.” Milli Savunma Bakanlığı’nın Gaziler Günü mesajında “Her biri kahramanlık ve fedakarlık timsali kıymetli gazilerimizin günü kutlu olsun. Bütün gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, hayatta olanlara sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz” ifadelerine yer verildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Lideri Devlet Bahçeli, BBP Lideri Mustafa Destici ile siyasi parti başkanları, yayınladıkları mesajlarla Gaziler Günü’nü kutladı.

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