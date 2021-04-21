Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’ndan, 3 bin 650 aileye iftarlık
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), Genel Başkanı Lokman Aylar, Vakıf olarak şehitlerin ismini yaşatmak amacıyla iki yıldır İftar Bizden Fatiha Sizden Projesi yürüttüklerini belirtti.
Aylar, “Hatay Şubemizle birlikte 3 bin 650 kolinin dağıtımını ihtiyaç sahiplerine şehitlerimizin adıyla yapacağız. Şehitlerimizin adını unutturmamak adına kolilerin üzerine şehitlerimizin ve gazilerimizin isimlerini yapıştırarak onların da birer künyesini hazırlayıp ihtiyaç sahiplerinin evine bunları teslim edip, iftar sofrasını kurup, şehitlerimize dua istiyoruz” dedi. Aylar, bağışçılara ve şehitlerin adını yaşatmak amacıyla projeye destek verenlere teşekkür etti.