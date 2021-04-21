  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’ndan, 3 bin 650 aileye iftarlık
Aktüel

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’ndan, 3 bin 650 aileye iftarlık

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), Genel Başkanı Lokman Aylar, Vakıf olarak şehitlerin ismini yaşatmak amacıyla iki yıldır İftar Bizden Fatiha Sizden Projesi yürüttüklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 18:27:00 -
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’ndan, 3 bin 650 aileye iftarlık

Aylar, “Hatay Şubemizle birlikte 3 bin 650 kolinin dağıtımını ihtiyaç sahiplerine şehitlerimizin adıyla yapacağız. Şehitlerimizin adını unutturmamak adına kolilerin üzerine şehitlerimizin ve gazilerimizin isimlerini yapıştırarak onların da birer künyesini hazırlayıp ihtiyaç sahiplerinin evine bunları teslim edip, iftar sofrasını kurup, şehitlerimize dua istiyoruz” dedi. Aylar, bağışçılara ve şehitlerin adını yaşatmak amacıyla projeye destek verenlere teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Öğretmenlere hizmet içi eğitim
Ekonomi

Öğretmenlere hizmet içi eğitim

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), meslek liselerinde görevli öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenleyecek...
Kabineye yeni katılan bakanlar kim oldu?
Gündem

Kabineye yeni katılan bakanlar kim oldu?

Yeni bakanlıklar hangileri? Uzun zamandır merakla beklenene kabine değişikliği yaşandı. İki bakan görevden alınırken üç bakan atandı. Resmi ..
Tansiyon yükseldi! 3 ülkenin savaş jetleri anında havalandı! Rusya’yı geri püskürttüler
Gündem

Tansiyon yükseldi! 3 ülkenin savaş jetleri anında havalandı! Rusya’yı geri püskürttüler

Ukrayna ile gerilim yaşayan Rusya’ya NATO’dan darbe geldi. NATO'ya bağlı savaş uçakları, Baltık Denizi üzerinde Rus askeri uçaklarına önleme..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay