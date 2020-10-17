  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'ndan yıpranma hakkının basın kartı şartına bağlanmaması talebi
Aktüel

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'ndan yıpranma hakkının basın kartı şartına bağlanmaması talebi

TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı: - "5953 sayılı yasa kapsamında görev yapan tüm meslektaşlarımızın yıpranma hakkından yararlanmasını diliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-17 16:14:41 -
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'ndan yıpranma hakkının basın kartı şartına bağlanmaması talebi

BURSA (AA) - Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı, gazetecilerin emeklilikte kazandıkları yıpranma hakkının, basın kartı şartına bağlanmaması gerektiğini bildirdi.

Kolaylı yaptığı yazılı açıklamada, halkın haber almasını sağlayan gazetecilerin iyi haklara sahip olması gerektiğini belirtti.

Aydınlık yarınlara ulaşmak için basının sorunlarını el birliğiyle çözümlenmesini isteyen Kolaylı, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesinin 'basın çalışanlarının yıpranma hakkına ilişkin' aldığı karar gereği, 14 Kasım'a kadar gazetecilerin fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi için yasama organının 'kanuni' düzenleme yapması gerekmektedir. Bu düzenleme, şu an komisyondadır. Ancak bu haliyle yıpranma hakkından yararlanmak, basın kartı şartına bağlanmaktadır."

Kolaylı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Gazetecilik mesleğinin basın kartı sahibi olma koşuluna bağlı olmadan yapılan ağır ve tehlikeli bir iş olarak kabul edilmesini, 5953 Sayılı Yasa'ya (meslek çalışanlarınca bilinen 212 Sayılı Yasa'ya) tabi görev yapan gazetecilerin anayasal sosyal güvenlik hakkının sonucu olan fiili hizmet süresi zammının basın kartı koşuluna bağlanmadan geri verilmesini istiyoruz. Aksi halde meslektaşlarımızın yaşayacağı hak kaybı, emeklerinin gasp edilmesi anlamına gelecektir. Anayasa Mahkemesi kararının ardından doğacak hukuki boşluğun doldurulması amacıyla yapılacak çalışmanın, hak kaybına yol açmadan sonuçlanmasını ve 5953 Sayılı Yasa kapsamında görev yapan tüm meslektaşlarımızın yıpranma hakkından yararlanmasını diliyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, kan grubu 0 olanları uyardı
Korona Virüs

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, kan grubu 0 olanları uyardı

Kan grubu 0 olanların koronavirüse karşı daha avantajlı olduğu açıklanmıştı. Söz konusu araştırmaları değerlendiren Sağlık Bakanlığı Koronav..
Şener'den akla ziyan Bahçeli iddiası
Gündem

Şener'den akla ziyan Bahçeli iddiası

AK Parti’den ayrılarak parti kuran ancak sandığa gömüldükten sonra kapağı CHP’ye atan Abdüllatif Şener, MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili..
İlham Aliyev müjdeyi verdi
Dünya

İlham Aliyev müjdeyi verdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli kenti ve birkaç köyünün işgalden kurtarıldığını duyurdu.
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay