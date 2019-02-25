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Türkiye Futbol Şampiyonası Aydın’da yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığının faaliyet programında yer alan Okul Sporları Gençler (Kadın-Erkek) Türkiye Futbol Şampiyonası, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Kuşadası Belediyesi Yüksel Alkışlı Spor Tesislerinde gerçekleştirilecek.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:25
Türkiye Futbol Şampiyonası Aydın’da yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığının faaliyet programında yer alan Okul Sporları Gençler (Kadın-Erkek) Türkiye Futbol Şampiyonası, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Kuşadası Belediyesi Yüksel Alkışlı Spor Tesislerinde gerçekleştirilecek.


27 Şubat – 03 Mart 2019 tarihleri arasında Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilecek olan Okul Sporları Gençler Türkiye Futbol Şampiyonasına erkekler ve kadınlar kategorisinde 8’er takım katılacak.


Genç Erkekler Kategorisinde; Bursa BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi, Elazığ Kaya Karakaya Spor Lisesi, İstanbul Özel Şişli Açı Anadolu Lisesi, İstanbul Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul TFF Meral – Celal Aras Spor Lisesi, İstanbul Büyükçekmece Ruhi Sarıalp Spor Lisesi ve Konya Spor Lisesi okulları Türkiye Şampiyonasında mücadele edecekler


Genç Kadınlar Kategorisinde; Denizli Servergazi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erzincan Spor Lisesi, Giresun Spor Lisesi, Hatay 15 Temmuz Şehitler Spor Lisesi, Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Kayseri Bilim Doruk Temel Lisesi, Kocaeli Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi ve Ereğli Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulları şampiyonada ter dökecek.



Aydın’da Üst Üste Türkiye Şampiyonası


Geçen yıl yine Kuşadası Belediyesi Yüksel Alkışlı Spor Tesislerinde gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldızlar Futbol Türkiye Şampiyonasının ardından bu yıl da Kuşadası ilçesi Okul Sporları Gençler Futbol Türkiye Şampiyonasına beş gün boyunca ev sahipliği yapacak.


Erkekler ve kadınlarda ikişerli grup halinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası sonucunda birincilik kupasını kaldıran erkek ve kadın okul takımları ülkemizi dünya şampiyonasında temsil etme hakkı kazanacaklar.


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Okul Sporları Gençler Türkiye Futbol Şampiyonasına katılacak 16 okul takımına başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:25
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