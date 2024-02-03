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Spor Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) hakem açıklaması: o anlar ile ilgili şartlarını açıkladı! İşte bu yüzden
Spor

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) hakem açıklaması: o anlar ile ilgili şartlarını açıkladı! İşte bu yüzden

Yeniakit Publisher
2024-02-03 00:14:00 - 2024-02-03 00:17:16
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) hakem açıklaması: o anlar ile ilgili şartlarını açıkladı! İşte bu yüzden

Türkiye Futbol Federasyonu, Ümraniyespor - Bodrum FK maçının yardımcı hakeminin sakatlandığını ve değiştirildiğini açıkladı

Trendyol 1. Lig'de yarın oynanacak Ümraniyespor - Bodrum FK maçının yardımcı hakemi Baran Eraslan sakatlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu sakatlanan hakemin yerine Kemal Elmas'ın atandığını duyurdu.

TFF'NİN AÇIKLAMASI
"Trendyol 1. Lig'de 3 Şubat 2024 tarihinde oynanacak olan Ümraniyespor – Bodrum FK müsabakasının yardımcı hakeminde değişiklik yapılmıştır. Dijital atama ile görevlendirilen yardımcı hakem Baran Eraslan’ın sakatlanması nedeniyle yerine Kemal Elmas atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurur, hakemimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

HAKEM EMEKLİ OLDU

Hakem Baran Eraslan sosyal medya hesabında açıklama yaparak emekli olduğunu duyurdu.

"2000 yılında başlamış hakemlik hayatıma bugün itibarıyla nokta koymuş bulunmaktayım. Üzerimde hakkı büyük olan başta ailem olmak üzere tüm hocalarıma, dostlarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hak, hukuk bilmeyen adaletten yoksun büyüklerime de ayrıca teşekkür ediyorum."
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