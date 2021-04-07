Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan Ramazan pidesi açıklaması

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bu yıl Ramazan Pidesi il bazında “illerimizin maliyetleri dikkate alınarak” kilogram bazında 11-12 TL civarında gerçekleşecektir.

Örneğin, Ankara 275 Gr. Pide 3 TL, Antalya ve İzmir’de 250 Gr. Pide 3 TL, İstanbul’da 365 gr. Pide 4.00 TL, Sakarya ve Kocaeli’de 370 gr Pide 4 TL iken Trabzon’da ise 500 gr. Pide 5 TL'den satışa sunulacaktır.

Önceliğimiz salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen Pidelerimizin en hijyenik şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması olacak ve işletmelerimizde “Maske, Sosyal Mesafe ve Temizlik” konusunda gereken hassasiyet gösterilecektir.

Bu vesile ile yaklaşan Ramazan ayının milletimiz, ülkemiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diler, saygılar sunarım."