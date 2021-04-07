  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan Ramazan pidesi açıklaması
Ekonomi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan Ramazan pidesi açıklaması

Ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 13:04:00 -
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan Ramazan pidesi açıklaması

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bu yıl Ramazan Pidesi il bazında “illerimizin maliyetleri dikkate alınarak” kilogram bazında 11-12 TL civarında gerçekleşecektir.

Örneğin, Ankara 275 Gr. Pide 3 TL, Antalya ve İzmir’de 250 Gr. Pide 3 TL, İstanbul’da 365 gr. Pide 4.00 TL, Sakarya ve Kocaeli’de 370 gr Pide 4 TL iken Trabzon’da ise 500 gr. Pide 5 TL'den satışa sunulacaktır.

Önceliğimiz salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen Pidelerimizin en hijyenik şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması olacak ve işletmelerimizde “Maske, Sosyal Mesafe ve Temizlik” konusunda gereken hassasiyet gösterilecektir.

Bu vesile ile yaklaşan Ramazan ayının milletimiz, ülkemiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diler, saygılar sunarım."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son veriler bardağı taşırdı! Yeni kısıtlama kararı geldi
Korona Virüs

Son veriler bardağı taşırdı! Yeni kısıtlama kararı geldi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık verilere göre 100 binde 678,72 ile en yüksek korona vakası görülen Samsun'da yeni kısıtlama k..
Canan'ın kahve tuzağına Kapaktepe'den cevap: Sporlamak bana uygun geldi
Gündem

Canan'ın kahve tuzağına Kapaktepe'den cevap: Sporlamak bana uygun geldi

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile kahve içmeyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Daveti sporlamak bana u..
Çok konuşulacak fotoğraf! Miçotakis Türkiye nedeniyle kovduğu ismin ayağına gitti
Dünya

Çok konuşulacak fotoğraf! Miçotakis Türkiye nedeniyle kovduğu ismin ayağına gitti

Libya'ya ziyaret düzenleyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile yapılan anlaşma nedeniyle sınır dışı edilen Libya’nın eski Atina Büy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay