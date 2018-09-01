THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Türkiye Finans’tan ‘Esnek Destek’

“Esnek Destek Finansmanı” adıyla yepyeni bir ürünü piyasaya sunan Türkiye Finans, bu sayede işletmelerin nakit yönetimlerine büyük katkı sağlıyor.

01 Eylül 2018 Cumartesi 11:33
Türkiye Finans’tan ‘Esnek Destek’

Esnek Destek Finansmanı’nı kullanan firmalar, kısa vadeli işletme sermayesi ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabiliyor. Firmalar, finansmanın esnek ödeme imkanı ile 3 ayda bir kar ödemesi yaparak finansman tutarının anaparasını bir yıl içerisinde dilediği zaman kapatabiliyor.

Üstelik bu işlem erken kapama cezası olmadan yapılabiliyor. Esnek Destek Finansmanı ile nakit yönetimini çok daha verimli bir şekilde yapabilen işletmeler, istedikleri takdirde finansmanı tekrar kullanabiliyor. Esnek Destek Finansmanı’nın kâr oranı ise vade sonuna kadar sabit kalıyor. 

Esnek Destek Finansmanı’nı kurumsal, ticari ve KOBİ segmentindeki bütün tüzel müşteriler kullanabiliyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 11:33
  1. Esnek Destek Finansmanı
  2. KOBİ
  3. Türkiye Finans

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrik ve doğalgaza zam geldi... İşte yeni fiyatlar
    1. Elektrik ve doğalgaza zam geldi.....
    2. Beşiktaş'ın eski yıldızı, 40 yaşında..
    3. Eşinin kolundaki bilezikleri pense ile..
    4. 471 mülki idare atama listesi
    5. İstanbul'da dehşet veren olay! Bir..
    6. Almanya’da rafineride patlama: 8 kişi..
    7. Kayseri'de PKK operasyonunda gözaltına..
    8. Trafik magandası iş başında!..
    9. Balıkesir'de cezaevi firarisi yakalandı
    10. Suriye'de son bir ayın korkunç..
    11. Drone'dan korkan Hasan amca konuştu:..
    12. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Beyaz Saray..
    13. Tartıştığı eşi arabayı kilitleyince..
    14. Hollanda’daki skandal yarışma “iptal”..
    15. Tokat KYK ve özel yurtlar 2018
    16. ABD 'bitti' dedi, Almanya yardıma..
    17. Türkiye Finans’tan ‘Esnek Destek’
    18. CHP'de ortalık fena karıştı!..
    19. Borsadaki şirketlerin kârı 24 milyar..
    20. Müslümanlara Türkiye’den başka sahip..
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    Ailecek delirdiler! Adnan Oktar'ın ağabeyi: Polis kadınlara rüşvet verdi... Yakında harp olabilir
    Ailecek delirdiler! Adnan Oktar'ın ağabeyi: Polis kadınlara rüşvet verdi... Yakında harp olabilir