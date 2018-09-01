Türkiye Finans’tan ‘Esnek Destek’

Esnek Destek Finansmanı’nı kullanan firmalar, kısa vadeli işletme sermayesi ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabiliyor. Firmalar, finansmanın esnek ödeme imkanı ile 3 ayda bir kar ödemesi yaparak finansman tutarının anaparasını bir yıl içerisinde dilediği zaman kapatabiliyor.

Üstelik bu işlem erken kapama cezası olmadan yapılabiliyor. Esnek Destek Finansmanı ile nakit yönetimini çok daha verimli bir şekilde yapabilen işletmeler, istedikleri takdirde finansmanı tekrar kullanabiliyor. Esnek Destek Finansmanı’nın kâr oranı ise vade sonuna kadar sabit kalıyor.

Esnek Destek Finansmanı’nı kurumsal, ticari ve KOBİ segmentindeki bütün tüzel müşteriler kullanabiliyor.