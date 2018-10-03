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Türkiye Finans’tan 270 milyonluk kira sertifikası

Türkiye Finans Katılım Bankası’nın 270 milyon lira değere ulaşan kira sertifikası ihracı yurt içi piyasaya sunuldu.

03 Ekim 2018 Çarşamba 12:31
Türkiye Finans’tan 270 milyonluk kira sertifikası

Türkiye Finans Katılım Bankası’nın iştiraki Türkiye Finans (TF) Varlık Kiralama AŞ’nin ek satışla 270 milyon lira değere ulaşan kira sertifikası ihracı, 28 Eylül 2018’de 119 gün vadeli olarak yurt içi piyasaya sunuldu.

"Bir ayda 640 milyon lira değer"

Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye Finans olarak, 270 milyon lira tutarındaki bu kira sertifikası ihracı ile eylül ayı içerisinde ikinci halka arzımızı gerçekleştirdik. Nitelikli yatırımcılara sunmuş olduğumuz bir diğer ihracımız ile birlikte sadece bir ayda kira sertifikaları alanında 640 milyon lira değere ulaştık. Her ay gerçekleştirdiğimiz kira sertifikası işlemlerine yenilerini eklemeye devam ediyor, yüksek ihraç tutarlarıyla kira sertifikası alanında sektördeki söz sahipliğimizi sürdürmeye ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeye devam ediyoruz.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 12:31
  1. Türkiye Finans Katılım Bankası
  2. Türkiye Finans (TF) Varlık Kiralama AŞ
  3. kira sertifikası ihracı
  4. Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun

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