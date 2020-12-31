Türkiye Finans’a Kristal Elma’dan üç ödül
Türkiye Finans Katılım Bankası 2020 yılında gerçekleştirdiği reklam kampanyaları ve dijital projelerle Kristal Elma 2020 Türkiye Reklam Ödüllerinde 3 ödülün sahibi oldu.
Feride Şevket Hanım isimli dijital projesi ile Entegre Kampanyalar kategorisinde 1 gümüş, Medya kategorisinde ise 1 bronz ödüle layık görülen Türkiye Finans, “Kaldığınız Yerden Devam Edin” diyerek KOBİ’lere ve esnafa seslenen online reklam filmi ile de Online Film kategorisinde 1 gümüş ödülü daha evine götürmeye hak kazandı.