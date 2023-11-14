  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Çok ama çok kötü haber az önce geldi! Karar bugünden itibaren yürürlükte! Rekor para ödeyecekler

Erdoğan’dan flaş karar! O isimleri gece yarısı görevden aldı

O istihbaratçıdan İsrail’le ilgili şok “Kıbrıs” iddiası! Alttan alta bunu yapmaya başladılar, Türkiye hemen tedbir almalı

Endişelenmemek elde değil O harita yayınlandı! Türkiye tehlike altında

O iddia, Türkiye gündemine bomba gibi düştü! Ali Yerlikaya korkusu bacayı sardı! O karanlık isim, İstanbul’daki en büyük faaliyetini durdurma kararı aldı

Her tahmini tutan Kolçak hemen karşısına geçip duyurdu: Gram altın o tarihte 3 bin lira olacak

Arap ülkelerinden skandal “Filistin” kararı! Yok artık daha neler

Gazze’de şehir çatışmaları başladı Hamas yeni video paylaştı! İsrail askerleri kaçacak delik arıyor

Ersan Şen’den şok eden karar! Yuh artık be, yuh

Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alan BAE'den beklenmedik karar! ABD ile anlaştılar
Dünya Türkiye, Filistin'de sahra hastanesi kurulacak
Dünya

Türkiye, Filistin'de sahra hastanesi kurulacak

Yeniakit Publisher
2023-11-14 18:39:00 -
Türkiye, Filistin'de sahra hastanesi kurulacak

Türkiye, Gazzeliler için devreye girdi. Sağlık Bakanlığı ekipleri, hem Refah Sınır Kapısı'na yakın bir alanda sahra hastanesi kurulması çalışmalarına destek oluyor hem de Filistin'de sahra hastanesi yapılabilmesi için girişimlerde bulunuyor.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Gazze'ye yardım amacıyla İzmir Alsancak Limanı'ndan Mısır'a hareket eden ve dün sabah saatlerinde Mısır'ın El Ariş Limanı'na ulaşan sağlık yardım gemisinden ambulanslar, jenaratörler, sahra hastaneleri ve tıbbi yardım malzemelerinin indirme işlemleri tamamlandı.

Mısır'da sağlık yardımlarını koordine eden ekipten Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Afet Daire Başkanı Doç. Dr. Şükrü Yorulmaz, Refah Sınır Kapısı'na en yakın yerleşim yeri olan Şeyh Zuveyd'de inşası devam eden sahra hastanesinde Türkiye'nin desteğiyle yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı ekipleri olarak Şeyh Zuveyd'de hastanenin bahçesinde konuşlandıklarını aktaran Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Burada Mısır Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle koordineli bir şekilde planlamaları yapıyoruz. Hedefimiz, öncelikle Filistin içerisine girip orada güvenli bir alanda sahra hastanesi kurup, Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti desteği verebilmek. Aynı zamanda Türkiye'den getirdiğimiz ambulanslarla yaralı ve kanser hastalarının transferine yardımcı olmak istiyoruz. Bu transferler sağlandıktan sonra kanser hastaları ve yaralıları Milli Savunma Bakanlığınca organize edilen uçaklarla El Ariş'teki havalimanından Türkiye'ye taşımayı planlıyoruz. Onları Türkiye'ye transfer ettikten sonra hastanelerimizde gerekli tüm tedavileri sağlayacağız."

Samsunspor'dan kepazelik! Büyük infiale neden oldu
Samsunspor'dan kepazelik! Büyük infiale neden oldu

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Samsunspor'dan kepazelik! Büyük infiale neden oldu

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Filistin' sorusu! O soru Türkiye’yi salladı
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Filistin' sorusu! O soru Türkiye’yi salladı

Gündem

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Filistin' sorusu! O soru Türkiye’yi salladı

Bulun bu şerefsizi! "Filistinli kadınlar evime gelebilir" sözleriyle büyük tepki çekti
Bulun bu şerefsizi! "Filistinli kadınlar evime gelebilir" sözleriyle büyük tepki çekti

Sosyal Medya

Bulun bu şerefsizi! "Filistinli kadınlar evime gelebilir" sözleriyle büyük tepki çekti

Arap ülkelerinden skandal "Filistin" kararı! Yok artık daha neler
Arap ülkelerinden skandal “Filistin” kararı! Yok artık daha neler

Medya

Arap ülkelerinden skandal “Filistin” kararı! Yok artık daha neler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23