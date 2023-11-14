Türkiye, Filistin'de sahra hastanesi kurulacak

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Gazze'ye yardım amacıyla İzmir Alsancak Limanı'ndan Mısır'a hareket eden ve dün sabah saatlerinde Mısır'ın El Ariş Limanı'na ulaşan sağlık yardım gemisinden ambulanslar, jenaratörler, sahra hastaneleri ve tıbbi yardım malzemelerinin indirme işlemleri tamamlandı.

Mısır'da sağlık yardımlarını koordine eden ekipten Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Afet Daire Başkanı Doç. Dr. Şükrü Yorulmaz, Refah Sınır Kapısı'na en yakın yerleşim yeri olan Şeyh Zuveyd'de inşası devam eden sahra hastanesinde Türkiye'nin desteğiyle yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı ekipleri olarak Şeyh Zuveyd'de hastanenin bahçesinde konuşlandıklarını aktaran Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Burada Mısır Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle koordineli bir şekilde planlamaları yapıyoruz. Hedefimiz, öncelikle Filistin içerisine girip orada güvenli bir alanda sahra hastanesi kurup, Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti desteği verebilmek. Aynı zamanda Türkiye'den getirdiğimiz ambulanslarla yaralı ve kanser hastalarının transferine yardımcı olmak istiyoruz. Bu transferler sağlandıktan sonra kanser hastaları ve yaralıları Milli Savunma Bakanlığınca organize edilen uçaklarla El Ariş'teki havalimanından Türkiye'ye taşımayı planlıyoruz. Onları Türkiye'ye transfer ettikten sonra hastanelerimizde gerekli tüm tedavileri sağlayacağız."