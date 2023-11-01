Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi faaliyetlerini durdurdu!

İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 7 Ekim'den bu yana aralıksız sürdürüyor.

Siyonistler tarafından 2 defa bombalanan hastane, yakıt sıkıntısının da baş göstermesiyle faaliyetlerini durdurdu.

Açıklama Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. Açıklamada Gazze şehrinin güneyindeki Nitzarim yerleşim yerinin yakınlarında bulunan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nde yakıtın bitmesi ve binanın 2 kez bombalanmasının ardından faaliyetlerin durdurulduğu bildirildi.



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Saldırıdan sonra hastaneden gelen görüntüler yıkımın büyüklüğünü ortaya koymuştu

Gazze'de 9 bin kanser hastasının olduğu belirtiliyor!

36 bin metrekare kapalı alana sahip, 180 yatak kapasiteli hastane, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapılıp Filistin makamlarına devredilmişti. Gazze Şeridi’ndeki tek onkoloji hastanesi olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail savaş uçaklarının 2 kez hedefi olmuştu. Hastanenin üçüncü ve son katı saldırı sonucu ağır hasar almıştı.

Kanser hastalarının tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz haftalarda yakıt sıkıntısı nedeniyle bazı bölümler kapatılmıştı. Nüfusu 2.3 milyon olan Gazze Şeridi’nde 9 bin kanser hastası olduğu tahmin ediliyor.