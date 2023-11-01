  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ali Yerlikaya, AK Parti'nin İBB Başkan adayı mı? Flaş açıklama az önce geldi

Mehmet Şimşek’le ilgili o iddia ortalığı ayağa kaldırmıştı! Ve flaş açıklama az önce geldi

Mossad paylaştı! İsrail savaş gemileri Kızıldeniz'de

Az önce tüm kanallar canlı olarak yayınladı! Türkiye ve İran'dan ortak 'İsrail' duyurusu

1 gram bile altını olanı bile ilgilendiriyor! Uzman isim bu kez altın için saat vererek uyardı: Aman dikkat

‘Müslümanıız diye…’ Koca yürekli minik kızın İsrail sözleri yürekleri sızlattı

Pentagon hamlesini duyurdu, harekete geçilecek: Kuzey Kore'nin 3. casus uydu fırlatma girişimi olay oldu

Her dediği çıkan Haluk Özdil'in son altın tahmini olay! Öyle bir rakam söyledi ki, duyan koşa koşa kuyumcuya gidecek

AB'den, Yahudi terörüne uyarı: Yaptığı gönderme dikkat çekti! Sıcak gelişme

Araç alacaklar dikkat! Bekleyin, bir buçuk milyon araç piyasaya geliyor
Gündem Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi faaliyetlerini durdurdu!
Gündem

Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi faaliyetlerini durdurdu!

Yeniakit Publisher
2023-11-01 15:50:00 - 2023-11-01 16:51:40
Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi faaliyetlerini durdurdu!

Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, yakıtın tükenmesi ve iki kez bombalanması nedeniyle faaliyetlerini durdurdu.

İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 7 Ekim'den bu yana aralıksız sürdürüyor.

Siyonistler tarafından 2 defa bombalanan hastane, yakıt sıkıntısının da baş göstermesiyle faaliyetlerini durdurdu.

Açıklama Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. Açıklamada Gazze şehrinin güneyindeki Nitzarim yerleşim yerinin yakınlarında bulunan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nde yakıtın bitmesi ve binanın 2 kez bombalanmasının ardından faaliyetlerin durdurulduğu bildirildi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Saldırıdan sonra hastaneden gelen görüntüler yıkımın büyüklüğünü ortaya koymuştu

Gazze'de 9 bin kanser hastasının olduğu belirtiliyor!

36 bin metrekare kapalı alana sahip, 180 yatak kapasiteli hastane, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapılıp Filistin makamlarına devredilmişti. Gazze Şeridi’ndeki tek onkoloji hastanesi olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail savaş uçaklarının 2 kez hedefi olmuştu. Hastanenin üçüncü ve son katı saldırı sonucu ağır hasar almıştı.

Kanser hastalarının tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz haftalarda yakıt sıkıntısı nedeniyle bazı bölümler kapatılmıştı. Nüfusu 2.3 milyon olan Gazze Şeridi’nde 9 bin kanser hastası olduğu tahmin ediliyor.

Siyonistler Kudüs Hastanesi'nin yakınını bombalıyor!
Siyonistler Kudüs Hastanesi'nin yakınını bombalıyor!

Gündem

Siyonistler Kudüs Hastanesi'nin yakınını bombalıyor!

Katil İsrail Kudüs Hastanesi'ni tehdide devam ediyor
Katil İsrail Kudüs Hastanesi'ni tehdide devam ediyor

Dünya

Katil İsrail Kudüs Hastanesi'ni tehdide devam ediyor

İsrail’in son kalleşliği! Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırı anı görüntülendi
İsrail’in son kalleşliği! Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırı anı görüntülendi

Gündem

İsrail’in son kalleşliği! Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırı anı görüntülendi

İsrail ordusu Gazze'deki hastanelerin çevresine saldırılarını sürdürüyor
İsrail ordusu Gazze'deki hastanelerin çevresine saldırılarını sürdürüyor

Yerel

İsrail ordusu Gazze'deki hastanelerin çevresine saldırılarını sürdürüyor

9 binin üzerinde kanser hastasının olduğu Gazze'de Türk-Filistin Dostluk Hastanesi büyük hasar aldı!
9 binin üzerinde kanser hastasının olduğu Gazze'de Türk-Filistin Dostluk Hastanesi büyük hasar aldı!

Gündem

9 binin üzerinde kanser hastasının olduğu Gazze'de Türk-Filistin Dostluk Hastanesi büyük hasar aldı!

Hiçbir dine hiçbir vicdana sığmaz! İsrail'de 43 haham Netanyahu'ya "hastaneyi bombalayabilirsin" diye fetva verdi
Hiçbir dine hiçbir vicdana sığmaz! İsrail'de 43 haham Netanyahu'ya "hastaneyi bombalayabilirsin" diye fetva verdi

Gündem

Hiçbir dine hiçbir vicdana sığmaz! İsrail'de 43 haham Netanyahu'ya "hastaneyi bombalayabilirsin" diye fetva verdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23