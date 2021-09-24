Türkiye, F-35’lerin peşini bırakmıyor

Yeni açıklanan ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre şirket, Türkiye ile 1.5 milyon dolarlık yeni bir sözleşme yaparak Ankara hükümetine 2022 Ağustos’una kadar “stratejik ve hukuki danışmanlık hizmetleri” sağlayacak.



ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle Ankara’ya yaptırım uygulama kararı almış ve Nisan 2021’de resmi bildirimde bulunarak Türkiye’yi F-35 projesinden çıkartmıştı. Arnold & Porter Kaye Scholer’ daha önce Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri şirketi ile Şubat 2021’de yaklaşık 6 ay sürecek bir lobicilik anlaşması imzalamıştı. ABD’li şirket “Şirketimiz, (Türkiye’ye) Müşterek Taarruz Uçağı Programı’na katılımının devamı için stratejik danışmanlık ve rehberlik sağlayacaktır” açıklamasını yapmıştı.