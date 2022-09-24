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Gündem Türkiye F-35 programına geri dönecek mi? İsmail Demir açıkladı
Gündem

Türkiye F-35 programına geri dönecek mi? İsmail Demir açıkladı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir katıldığı bir televizyon programında F-35 meselesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 12:10:00 -
Türkiye F-35 programına geri dönecek mi? İsmail Demir açıkladı

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Prof. Dr. İsmail Demir, CNN TÜRK canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

F-35 meselesine değinen İsmail Demir, "Çıkarılma süreci bizim arzumuz dışında alınmış bir karar. Haksız olduğunu söylüyoruz. S-400'ün F-35 ile aynı argümanda bulunamamasının temeli yok. Burada çok net şekilde art niyetli ve S-400'ün bahane olarak kullanıldığını söyleyebilirim. Türkiye belirli kabiliyetleri kendi bünyesine kattı. Bizim MMU sürecimizde kullanıyor olacağız. Konunun ticari olarak gündeme gelmesi durumunda da dünyada üretilecek F-35'ten pay alacaktır. 11 milyar dolar iş payı vardı. Türkiye bu kadar parayı kaybetti tezi yanlıştır. bu işin hacmidir. Karı kaybetmişseniz de bu önümüzdeki 20-30 yıla yayılan bir şeydi. Biz ağlayacak değiliz süreçten çıkarılmanın programa maliyetinin 500-600 milyar dolar olduğunu söylediler" şeklinde konuştu.

"F-35'e dönersek herkes karlı olur"

İsmail Demir sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Bizim hesaplarımıza göre, imalatta sağladığımız avantajlara göre uçak başı 7-8 milyon dolar ilave maliyet geleceğini düşünüyoruz. Birim F-35'ler 7-8 milyon dolar daha pahalı satılıyor olacak. Bu onlara olan maliyettir. Dönersek herkes karlı olur. Biz yalvarıp yakaracak durumda değiliz. Şu anda F-35 programından çıkıldık olmaması gerekiyor. Tüm görüşmelerde F-35 hakları konusu canlı tutulmaya devam edecek. Burada bir haklılık payımız var. Bu programdan çıkarılmanın verilen para karşılığında maliyeti var. Bizim tahminimiz 10-11 milyar dolar civarındaydı. O açıdan bütün görüşmelerde sorunların masada tutulması gerekiyor."

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Yorumlar

Akın

Bu oyalama işlerini artık yemememiz gerek! Havada uçarken bile uzaktan kilitleyebilecekleri, ülkeyi sürekli bunlara bağımlı kılan, sonsuz zaafları bulunan, muadillerinden çok daha yetersiz (menzil, tek motor, az taşıma kapasitesi) F35’leri almanın anlamı yok. Alternatifler içinde de eurotyphoon saymak ahmaklık! Amerika’nın conisi vermeyecek dingilterenin conisi ya da frenk verecek? Paramızı versin sahtekarlar! Kendi silahlarımızı üretmeye yatırılır. Geçici bir çözüm olarak ise Doğuya ve kuzeye dönmek gerek: 40 uçak... artı teknoloji transferi! Kim düşmanımız düşünün! Düşman’ın bize silah satacağı saflığını bırakın! Yetti artık bu dönme dolapta döndürüldüğümüz!
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