Türkiye EYOF'taki en başarılı sonucunu aldı - Türkiye, topladığı 27 madalyayla (11 altın, 6 gümüş, 10 bronz) organizasyon tarihindeki en başarılı sonucuna ulaştı

ANKARA (AA) - Türk sporcular, 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ni (EYOF) 11'i altın, 27 madalyayla tamamladı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2019 EYOF'un, yedinci ve son gün müsabakaları yapıldı. Türkiye Karışık Judo Takımı, finalde Rusya’yı 4-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Erkek basketbol takımı, İspanya ile oynadığı final maçını 65-52 kaybederek gümüş madalyada kaldı. Kadın voleybol takımı ise bronz madalya maçında karşılaştığı İtalya’yı 3-0 mağlup etti. Böylece Türkiye, 9 branşta 126 sporcuyla katıldığı 2019 EYOF'u 27 madalyayla (11 altın, 6 gümüş, 10 bronz) bitirdi. Türkiye, yüzmede 10, atletizm ve judoda 6'şar, güreşte 3, basketbolda ve voleybolda birer madalya aldı. Rusya (28 altın, 17 gümüş, 21 bronz) ve Büyük Britanya'nın (11 altın, 12 gümüş, 2 bronz) ardından madalya sıralamasında 3. olan Türkiye, 1991’den bu yana her iki yılda bir düzenlenen organizasyonda tarihinin en başarılı sonuçlarına imza attı.

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