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Türkiye Eskrim Federasyonu 7. Mali Genel Kurulu yapıldı

- Federasyon Başkanı Murat Atalı: "Sporcularımız son dönemde tarihi ve gelecek için bizleri umutlandıran başarılar elde etti"

15 Aralık 2018 Cumartesi 12:27
Türkiye Eskrim Federasyonu 7. Mali Genel Kurulu yapıldı


ANKARA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu 7. Mali Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda yapılan genel kurula 181 delegenin 94'ü katıldı. Federasyonun yönetim ve denetim kurulu faaliyetlerinin ibra edildiği genel kurulda ayrıca 2019 ile 2020 dönemlerinin tahmini bütçeleri de onaylandı.

Federasyon başkanı Murat Atalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevde oldukları dönemde eskrimi daha da yaygınlaştırmak için gayret gösterdiklerini ifade ederek, "Sporcularımız son dönemde tarihi ve gelecek için bizleri umutlandıran başarılar elde etti. Bunun önümüzdeki dönemlerde de devam etmesi için çalışıyoruz." dedi.

Eskrim camiasının yakın dönemde birçok ilk yaşadığını kaydeden Atalı, lisanslı eskrim sporcusu sayısını 10 bin rakamına ulaştırdıklarında büyük başarıların da geleceğini sözlerine ekledi.


Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 12:27
  1. Federasyon başkanı Murat Atalı
  2. Türkiye Eskrim Federasyonu
  3. Türkiye Eskrim Federasyonu 7. Mali Genel Kurul

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