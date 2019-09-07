0553 313 94 23

Turkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Maşalyan Van’da

Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nda bulunan Akdamar Kilisesi’nde yılda bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilecek olan ayini yönetecek olan Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, Vali Mehmet Emin Bilmez’i ziyaret etti.

07 Eylül 2019 Cumartesi 16:55
Turkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Maşalyan Van’da

Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nda bulunan Akdamar Kilisesi’nde yılda bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilecek olan ayini yönetecek olan Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, Vali Mehmet Emin Bilmez’i ziyaret etti.


Vaspurakan Kralı 1’inci Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan ve Ermeniler için büyük önem taşıyan kilisede 2005 yılında restorasyon çalışmaları başlatılırken, 2007 yılında uluslararası bir törenle ’Anıt Müze’ olarak açıldı. En son 2014 yılında yapılan ayin daha sonraki yıllarda güvenlik gerekçesiyle iptal edilirken, 3 yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirildi. Van’ın en önemli turizm değerleri arasında bulunan Akdamar Adası’ndaki tarihi 1100 yıllık Kutsal Haç Kilisesinde bu yıl 7’incisi yapılacak ayini yönetecek Turkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, Vali Mehmet Emin Bilmez’i ziyaret ederek ayinle ilgili bilgi verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 16:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edirne Belediye Başkanı Gürkan: “Geleceği eğitim ile şekillendireceğiz”
    1. Edirne Belediye Başkanı Gürkan:..
    2. Sivas Belediyespor, Bodrumspor ile..
    3. Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in..
    4. Edremit TOKİ’ler için ‘Tıp Merkezi’..
    5. Taekwondo şampiyonası devam ediyor
    6. Saraybosna'da "Geleneksel Aile Günü..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalıççık..
    8. Türk firmalarından "Comtrans 2019"a..
    9. Turkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı..
    10. Abdülkadir Ömür'ün son durumu!..
    11. Dağcılardan Turgutlu Belediyesi hizmet..
    12. Leyla Gümüşsoy, Sivas Belediyespor’a..
    13. 20 bin lira değerindeki plağa yoğun..
    14. Yesevi Alperenler Derneği’nden oturma..
    15. Edirne’de 55 bin 251 öğrenci ders başı..
    16. Öğrenci servis şoförlerine eğitim
    17. Batman'da trafik kazası: Ölü ve..
    18. Bursa’da orman yangını
    19. Çocuklarının eskitemediği ayakkabıları..
    20. Türkiye, Karadağ’ı 79-74 mağlup etti
    21. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    22. Sarıgöl’ün üç mahallesine sağlık evi..
    23. 'Susamam' dedi, PKK ile FETÖ'yü..
    24. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve..
    25. Sezonun ilk palamutları tezgahlarda
    26. İki kez açılan mezara fotokapan..
    27. Temel Karamollaoğlu'ndan..
    28. EURO 2020 elemeleri puan durumu! İşte,..
    29. Sünnet olan çocuklara üstü açık otobüs..
    30. Trabzonspor’da Abdulkadir Ömür ve..
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim