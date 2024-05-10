Türkiye ekonomisinde önemli gelişme! En düşük seviyeye geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net döviz pozisyonu son yedi iş gününde 15 milyar dolar arttı ve seçimler sonrası ekonomik istikrar sinyalleri vermeye başladı. Türkiye'nin CDS puanları, Ocak ayından bu yana en düşük seviye olan 282'nin altına düşerken, OECD Mali Eylem Görev Gücü'nden ayrılma beklentisi ve swap kanallarının gevşetilmesi haberleri finansal piyasalardaki iyimserliği artırdı. Yaşanan son ekonomik gelişmeleri köşesine taşıyan Yeni Şafak gazetesi yazarı Levent Yılmaz, “Finansal piyasalar açısından baktığımızda işler yolunda görünüyor” dedi. Yılmaz, yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) TCMB net döviz pozisyonu son 7 iş gününde 15 milyar dolar artarken DTH düşüşü 10,7 milyar dolara ulaşmış. Bir diğer bakış açısı ile Merkez Bankası rezervleri seçim sonrasında 26,5 milyar dolar artarak seçim öncesindeki azalmayı telafi etmiş. Yani son dönemde döviz tarafındaki hareketler seçim öncesi döneme görece olarak oldukça sakin bir sürece işarete diyor. Yeri gelmişken yeniden hatırlatayım: devam eden dezenflasyon programının ana sac ayaklarından birisi kurdaki artış oranın enflasyondaki artış oranının altında kalması. Bu bakımdan seçim öncesinde de uyardığım üzere dövizde kalmak enflasyon karşısında birikimlerinizin erimesi anlamına gelecektir. Hal böyle olunca tasarrufları Türk Lirası varlıklara kaydırmakta fayda var.

Ekonomideki son dönem gelişmeleri CDS yani risk primi rakamlarına da yansımaya başladı. Türkiye CDS’leri 2 Ocak’tan bu yana en düşük seviye olan 282 puanın altına sarktı. Diğer yandan OECD Mali Eylem Görev Gücü’nün gri liste sınıflandırmasından yakın tarihte çıkacağımıza ilişkin beklenti ve Salı akşamı haber akışına düşen swap kanalının yeniden gevşetileceğine ilişkin haberler CDS’teki düşüşü daha da belirginleştirdi. (Swap kanalının açılmasında aceleci olmamak gerekiyor.)

Özetle gelişmelere finansal piyasalar açısından baktığımızda işler yolunda görünüyor ancak reel sektörün zorlandığı ve maalesef bir süre daha zorlanmaya devam edeceği bir sürecin içinde olduğumuzu da hatırlatmakta fayda var. Krediye erişim ve kredi maliyetleri konusu önümüzdeki dönemde çok konuşulan konuların arasında yer alacak.”

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