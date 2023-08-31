Türkiye ekonomisi yüzde 3,8 büyüdü
TÜİK verilerine göre ikinci çeyrekte Türkiye'nin ekonomik büyüme oranı 3,8 oldu.
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TÜİK verilerine göre ikinci çeyrekte Türkiye'nin ekonomik büyüme oranı 3,8 oldu.
Ayrıntılar birazdan...
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