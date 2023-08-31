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Ekonomi Türkiye ekonomisi yüzde 3,8 büyüdü
Ekonomi

Türkiye ekonomisi yüzde 3,8 büyüdü

Yeniakit Publisher
2023-08-31 10:05:00 -
Türkiye ekonomisi yüzde 3,8 büyüdü

TÜİK verilerine göre ikinci çeyrekte Türkiye'nin ekonomik büyüme oranı 3,8 oldu.

Ayrıntılar birazdan...

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