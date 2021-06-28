Türkiye Düşünce Platformu'ndan Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür

Türkiye'de Müslümanlar için konulan zorlukları ortadan kaldıran Diyanet İşleri Başkanlığına Türkiye Düşünce Platformu teşekkürlerini iletti.

Türkiye Düşünce Platformu tarafından yapılan açıklama şöyle:

Diyanet İşleri Başkanlığımız son zamanlarda birçok olumlu çalışmalara imza atmaktadır. 4-6 yaş okul öncesi dönem din eğitimi çalışmaları ile geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın dini ve milli değerlere bağlı ve pedagojik esaslara uygun koşullarda yetişmeleri için tüm imkanları seferber etmektedir. Yine aile ve dinî rehberlik büroları aracılığıyla evli vatandaşlarımıza ve evlenecek olan gençlerimize aile içi iletişim, ebeveynlik kursları, anne ve babalık okulları ve çatışma çözme konularında destek olmaktadır. Bu önemli çalışmalar halkımız nezdinde büyük itibar görmektedir.

Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın imzası ile İçişleri, Kültür ve Turizm, Ticaret ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarımıza gönderdiği ve şehirlerarası seyahatlerde otobüs firmalarının namaz saatlerine göre mola vermesi yönünde gerekli düzenlemelerin yapılmasını öngören yazı ile halkımızın büyük bir mağduriyeti önlenmiş bulunmaktadır. Yıllardır halkımızın büyük bir sorun olarak gördüğü bu durumun çözülmesi yönünde atılan bu önemli adımdan dolayı başta sayın Cumhurbaşkanımız ve Muhterem Diyanet İşleri Başkanlığımıza sonsuz şükranlarımızı sunar, bu kararın devletimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenabı Mevladan niyaz ederiz.

Türkiye Düşünce Platformu