Türkiye düşmanlarına net mesaj: Demokrasi kapısı asla kapanmayacak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Paylaşılan videoda, 60 ve 80 darbelerinde demokrasi kapılarına kilit vurulduğu görülürken, 15 Temmuz'da hainlerin geri püskürtülmesiyle demokrasiye kilit vurulamayacağı vurgulandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye'yi ele geçirmeye çalıştığı 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Paylaşılan videoda 27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 darbelerinde insanların kapılarını kilitlediği görülürken, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ise vatandaşların evlerde oturmayarak özgürlüklerine ve demokrasiye kilit vurulamayacağı göstermesi dikkat çekti. Ayrıca videoda "Milletimizin açtığı bu demokrasi kapısı bir daha asla kapanmayacak." ifadelerine yer verildi.

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