Türkiye düşmanı Cem Özdemir'den Kılıçdaroğlu'na destek
Yeşiller Partisi'nin Türkiye karşıtlığıyla bilinen eski Eş Başkanı ve Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine yönelik rengini belli etti.
Türkiye düşmanlığı ile bilinen Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'zafer' kazanmasını istedi.
Türkiye karşıtı tavrıyla bilinen Özdemir, Alman basınından RND'ye verdiği demeçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesini istediğini açıkça dile getirdi.
Yeşiller üyesi Özdemir, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini ifade etti.
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KILIÇDAROĞLU'NUN ZAFERİNİ İSTEDİ
Açıklaması Spiegel tarafından aktarılan Özdemir, şöyle konuştu:
Muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaferi, 'demokrasiye dönüşün yolunu açacaktır.'
ÖZDEMİR'DEN ALGI OPERASYONU: OYLAR MANİPÜLE EDİLEBİLİR
Türkiye seçimlerine yönelik algı oluşturmaya çalışan Özdemir, 'olası oy manipülasyonundan' endişeli olduğunu söyledi.
Cem Özdemir, Kılıçdaroğlu için 'fırsatlar' gördüğünü anlatırken, seçimin sonucunun 'her zamankinden daha açık' olduğunu savundu.