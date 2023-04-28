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Gündem Türkiye düşmanı Cem Özdemir'den Kılıçdaroğlu'na destek
Gündem

Türkiye düşmanı Cem Özdemir'den Kılıçdaroğlu'na destek

Yeniakit Publisher
2023-04-28 06:44:00 - 2023-04-28 06:46:45
Türkiye düşmanı Cem Özdemir'den Kılıçdaroğlu'na destek

Yeşiller Partisi'nin Türkiye karşıtlığıyla bilinen eski Eş Başkanı ve Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine yönelik rengini belli etti.

Türkiye düşmanlığı ile bilinen Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'zafer' kazanmasını istedi.

 

Türkiye karşıtı tavrıyla bilinen Özdemir, Alman basınından RND'ye verdiği demeçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesini istediğini açıkça dile getirdi.

 

Yeşiller üyesi Özdemir, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini ifade etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

 

KILIÇDAROĞLU'NUN ZAFERİNİ İSTEDİ

Açıklaması Spiegel tarafından aktarılan Özdemir, şöyle konuştu:

 

Muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaferi, 'demokrasiye dönüşün yolunu açacaktır.'

 

ÖZDEMİR'DEN ALGI OPERASYONU: OYLAR MANİPÜLE EDİLEBİLİR

Türkiye seçimlerine yönelik algı oluşturmaya çalışan Özdemir, 'olası oy manipülasyonundan' endişeli olduğunu söyledi.

 

Cem Özdemir, Kılıçdaroğlu için 'fırsatlar' gördüğünü anlatırken, seçimin sonucunun 'her zamankinden daha açık' olduğunu savundu.

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Yorumlar

Uğur

Normal gayrimüslim Almanların ve diğer Batılıların çoğu biz mümin Türkiye ahalisine düşmanlık etmiyor ve hatta deşseniz çoğu bize sempatili çıkıyor. Oralarda bize düşmanlık edenlerin büyük çoğunluğu böyle bizim içimizden çıkmış münafıklardır ve bir de uluslararası siyonizmin emrindeki istihbarat mensuplarıdır. Bu ikincilerin sayısı elbette çok ama çok azdır, ama azgınlıkları ve etkileri çok geniştir ve Batılı ahaliyi bize karşı devlet desteğiyle yanıltıp manipüle ederler.
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