Türkiye dünyaya örnek oldu! Büyük başarı

Güvenlik güçlerine önemli katkılar sağlayan silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) ilgili dünyanın konuştuğu bir gelişme yaşandı. Konu hakkında açıklama yapan BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, dünyada ilk kez sürü SİHA operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi.

“İHA Komuta Kontrol Yönetim Sistemi Merkezi koordinasyonunda Bahar Kalkanı Harekâtı'yla dünyada ilk kez sürü SİHA operasyonu icra edildi.”diye konuşan Bayraktar,milli teknolojiler ile destan yazan kahraman güvenlik güçlerine minnet ve şükranlarını dile getirdi.

Haluk Bayraktar’ın Twitter paylaşımı şu şekilde:

İngiltere de Türkiye’nin SİHA başarısı karşısında sessiz kalamamıştı. İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, SİHA’ların Libya ve Suriye’de etkili biçimde kullanması sonucu Türkiye’nin sahada ‘oyun değiştirici’ olduğunu belirtmişti.