Türkiye, dünyaya diplomasi dersi verdi

Başta ABD olmak üzere bütün Avrupa ülkeleri, elleri kolları bağlı bir şekilde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta yaşanan insanlık dramını izlerken Türkiye, “Dünya beşten büyüktür” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde tüm dünyaya büyük bir diploması dersi verdi. Barış ve demokrasi havarilerinin yapamadığını yapan Erdoğan liderliğindeki Türkiye, şimdi de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i İstanbul ya da Ankara’da bir araya getirip savaşı durdurmayı planlıyor.

Mazlumun ve mağdurun yanında

Konuya ilişkin konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti dış politikada hep başarılı olmuştur. Cumhurbaşkanımızın ‘Dünya beşten büyüktür’ çıkışı ‘one minute’ çıkışı bir dik duruşun ve haklılığın sembolüydü. Bugün gelinen noktada Ukrayna ve Rusya arasında gerçekleşen savaşa baktığımız zaman birçok ülkenin kendisini dünyanın süper gücü olarak gören ülkelerin hiçbir şey yapamadıklarını görüyoruz. Türkiye yıllardır her türlü felakette mazlumun ve mağdurun yanında olmuştur. Bugün de Ukrayna’da mazlum olan insanların yanındayız. Rusya her ne kadar Ukrayna’yı tanımadığını söylese de orada yaşayan milyonlar var. Türkiye başından beri toprak bütünlüğünü savunmuştur. Türkiye iki ülke ile dostane ilişkiler yürütüyor. Bu iyi ilişkiler bugün savaşın durdurulması noktasındaki en büyük etkendir. Dolmabahçe’de gerçekleştirilen toplantının ardından Türkiye tüm dünya ülkelerinden bir adım öte geçmiş oldu. Cumhurbaşkanımız ‘Dünya beşten büyüktür’ sözünün ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ispatlamış oldu. Bizim amacımız bir an önce ateşkesin sağlanması ve insanlık dramının son bulmasıdır.”

Artık Türkiye'siz olmaz

Ayrım, şöyle devam etti: “Eski Türkiye’ye kıyasla yeni Türkiye artık masa kuran, kurduğu masada kendi kurallarını koyan ve bunu kabul ettiren bir ülke konumuna gelmiştir. Ayrıca son 20 yılda kendi bölgesinde yaptığı atımlar sayesinde üretimiyle, ihracatıyla, silahlı kuvvetlerinin caydırıcılığı ile adından söz ettirir hale geldi. Türkiye olmadan bir masa kurulamayacağı ve bölgedeki sorunların Türkiye olmadan çözülemeyeceği bir kez daha anlaşıldı. Gezi kalkışması, FETÖ’nün hain darbe girişimi, ekonomik saldırıları Türkiye’nin bu gelişiminin önüne geçmek için yapıldı. Ancak milletimizin iradesi ve Cumhurbaşkanımızın önderliği sayesinde bunların hepsi bertaraf edildi ve bugünlere gelindi. Tabi ki şu anda bazı ekonomik sorunlar yaşanıyor ancak onlarla ilgili de çalışmalar yapılıyor, adımlar atılıyor. İnşallah o sorunlar da kökünden çözülecek ve Türkiye başarılarına başarı katmaya devam edecek.”