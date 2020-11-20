‘Türkiye’ dünyanın yükselen merkezi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, dünyada ve Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin Yeni Akit’e açıklamalarda bulundu. Saygılı, “Son dönemde ikinci kez artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle önümüzdeki dönemde dünyada küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler yaşanmaya devam edebilir” diye konuştu.

Paketler faydalı oldu

Pandemi nedeniyle dev ekonomilerde küçüleceğine dikkat çeken Saygılı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de ise 2020 yılının ilk aylarında ekonomik faaliyetteki toparlanma öngörüldüğü gibi güzel şekilde devam ediyordu. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19, mart ayının ikinci yarısından itibaren ekonomisinde de olumsuz etkilerini göstermeye başlamıştı. Salgının olumsuz etkilerini azaltmak için Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında faiz indirimleri, vergi ertelemeleri, kısa çalışma ödenekleri, hane halkına yönelik karşılıksız parasal destek verilmesi gibi uygulamalar hayata geçirilmişti. Bunların ekonomimize, insanımıza çok büyük faydası oldu. “ “Covid-19 sonrası süreçte gördük ki dijitale yatırım yapan firmalar avantajlı bir konuma yükseldi. Türkiye güvenli üretim zinciri algısı ile dünyanın yeni tedarik noktalarından biri haline geldi ve ülkemizin salgın krizini yönetmedeki başarısı herkesin ilgisini çekti” ifadelerini kullanan Saygılı, “Özellikle gıda, tarım ve turizm alanlarında Türkiye, rakiplerine nazaran daha avantajlı bir konumdaydı. Çok şükür ülke, bu avantajından da faydalandı” şeklinde konuştu.

MÜSİAD Birlikte kazanmaktır

İlaveten MÜSİAD’ın önemli ve anlamlı çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Saygılı, “Dernek, yaptığı iş birlikleriyle içinde olduğu coğrafyayı acıları ve sevinçleriyle diri kalple yaşamaya devam eden bir tavır sergiledi. Sadece kendisi için kazanmayı değil, birlikte kazanmayı önemseyen yaklaşımıyla her yerde farkını ortaya koydu” diye ekledi.

Doğru refleks doğru karar

Dijital dünyada big data ve kripto paranın yaygınlaşarak yeni fırsatlar ile tehditler oluşturacağını öngören MÜSİAD İzmir Başkanı Saygılı, şunları söyledi: “Otomasyon sistemleri, robotlar, e-ticaret uygulamaları ile dijital platformlar yaygınlaşacak. Yaşanan bu gelişmelere bakarak iş yapış şekillerinin değişebileceği tahmin ediliyor. İhtiyaç duyulacak iş nitelikleri de dönüşecek. İnovatif düşünme, karmaşık problem çözümü, eleştirel bakış, bilişsel esneklik, duygusal zekâ gibi bugün daha az kullanılan alanlardan daha çok yararlanmamız gerekecek. Zira katma değeri düşük iş kolları yok olacak ve yeni iş alanları oluşacak.”

Yeni yatırımlara vesile olacak

2019’un sonunda Çin’de başlayan ve 7 kıtaya hızla yayılan küresel salgınla yeni bir döneme girildiğinin altını çizen Saygılı, şu görüşleri paylaştı: “Kritik süreçte salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın oyun kurucu ülkelerinden birinin Türkiye olacağına inanıyoruz. Türkiye’nin yıldızının parlayacağını değerlendiriyoruz. Bu manada yeni fırsatlar oluşturacağını düşündüğümüz 18. MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı’ndan umutluyuz. ‘Küresel Ticaret Burada’ sloganıyla TÜYAP’ta gerçekleştirilen fuar; Türkiye’nin üretim, ticaret, ihracat ve yatırım alanlarında önünü açacak. Ülkemizin iş insanlarının tüm dünyayla temas ederek işlerini geliştirmesine vesile olacak.”