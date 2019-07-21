Türkiye düğmeye bastı! Yerli setler için harekete geçildi

Türkiye bir yandan hızlı tren ağlarıyla yeniden örülürken, diğer yandan yerli elektrik tren setleri, hibrit tren setleri ve lokomotif üretimi için gaza bastı.

Son 15 yıldır yapılan yatırımlarla nüfusun yüzde 40’ını yüksek hızlı trenle tanıştıran hükûmet, demir yollarında atağa kalktı. Türkiye’nin hibrit teknolojisine sahip ilk lokomotifi olan Hibrit Lokomotifte üretim aşamasına geçilirken, Millî E1000 Elektrikli Manevra Lokomotiflerin ihracatına başlandı. Yerli YHT’lerin ise 2023 yılına kadar raylara inmesi bekleniyor.

2022 yılında tamamlanacak

Marmaray projesi ve Bakü-Tiflis-Kars projeleri ile demir yolu alanında tüm dünyada adından söz ettiren Türkiye’deki yeni hatların inşası sürerken diğer yandan yerli üretime ağırlık veriliyor. 2004 yılından bugüne kadar toplam 279 kalem ve 366 milyon lira tutarındaki malzemeyi demir yollarında yerli üretime dönüştüren hükûmet, Millî Yük Vagonu Projesi’ni TÜDEMSAŞ bünyesinde tamamladı. Türkiye’de ilk defa üretilen 160 km/h hızında alüminyum gövdeli elektrikli tren setlerinin tasarımları ve proje çalışmaları ise TÜVASAŞ tarafından gerçekleştirildi. Bu proje kapsamında 100 araçlık 20 set 2022 yılında tamamlanarak yolcuların hizmetine sunulacak.

Yerli lokomotif

Millî Elektrikli Tren Seti tasarım ve proje geliştirme çalışmalarından elde edilen bilgi birikimi ile 2019 yılında 225 km/h hızında alüminyum gövdeli elektrikli tren setlerinin tasarım ve proje çalışmalarını başlatan bakanlık, ilk prototip setin 2021 yılında raylara indirilmesini hedefliyor. Bakanlık yüksek hızlı trenlerin 2023 yılına kadar yerli ve millî tasarımlarla üretilmesini amaçlıyor.

Tren setlerinin yanı sıra yerli lokomotif üretimi için de ciddi yatırımlar yapılıyor. Bu kapsamda Millî E5000 Elektrikli Anahat Lokomotifi 2020 yılında raylara inecek. Yılda bu setten 100 adet üretme kapasitesine sahip olacak olan Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlılığı da son bulacak. Öte yandan millî E1000 Elektrikli Manevra Lokomotifinin de üretimine ve ihracatına başlanırken MARMARAY, İZBAN; İstanbul Mahmutbey ve Yenikapı metro araçlarının CER motorları yerli olarak TÜLOMSAŞ’ta üretildi. Şu anda da dizel yeni nesil Co-Co tipi Lokomotif Projesi, yeni nesil 8 silindirli 1200 HP Dizel Motor Projesi, LPG Vagonu Projesi, Yangın Söndürme Vagonu Projesi, Dizel Motor Modernizasyon Projesi gibi yerlileştirme çalışmaları ise sürüyor.

Yeni hatlar yolda

Son 15 yılda toplam bin 213 kilometrelik hızlı tren hattı döşedi. Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir arasında ise çalışmalar devam ediyor. YHT hatlarının yanı sıra, hem yük hem de yolcu taşımak üzere 200 km saat hıza uygun hızlı demiryolları inşa eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hâlen bin 889 km yüksek hızlı, bin 786 km hızlı ve 429 km konvansiyonel demir yolu olmak üzere toplam 4 bin 104 km demir yolunun inşasını sürdürüyor.