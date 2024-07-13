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Gündem Türkiye doğalgazın kralını buldu! 5 milyon haneye yetecek kadar var
Gündem

Türkiye doğalgazın kralını buldu! 5 milyon haneye yetecek kadar var

Yeniakit Publisher
2024-07-13 21:21:00 - 2024-07-13 21:21:55
Türkiye doğalgazın kralını buldu! 5 milyon haneye yetecek kadar var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi ile ilgili tüm ülkeyi heyecanlandıracak bir açıklama yaptı.

Bakan Bayraktar, Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervi hakkında heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Bayraktar, önümüzdeki aylarda 10 milyon metreküp gaz üretim kapasitesine ulaşarak 5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi.

 

Bayraktar, mesailerinin enerji arz güvenliğini temin üzerine olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

5 milyon hane müjdesi

Bakan Bayraktar, 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete müjde olarak açıkladığı Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz keşfinin Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfi olduğunu vurgulayarak "2020 yılı için dünyada denizlerde yapılan en büyük doğal gaz keşfidir ve biz orada şu anda 710 milyar metreküplük bir rezerv keşfiyle beraber yine dünyada rekor sayılabilecek bir süre içerisinde, 3 yıldan kısa bir süre içerisinde doğal gazı üretmeye başladık. Bugün 2,4 milyon haneye yetecek kadar doğal gazı kendi gazımızı olarak Sakarya'da üretiyoruz. Yaklaşık günlük 5,5 milyon metreküplük bir üretimle gidiyoruz ama inşallah önümüzdeki aylarda bunu ilk etapta 10 milyon metreküpe, yani 5 milyon abonenin, 5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak şekle getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çok daha ileriye gitmesi gerektiğinin altını çizen Bayraktar, "Çünkü Türkiye'nin doğal gaz çok önemli bir yakıtı, sanayide kullanıyoruz, ticarethanelerde ama en önemlisi meskenlerde kullandığımız bir yakıt ve 2002 yılında bizim sadece 5 ilde olan doğal gazımız, Türkiye'nin 81 ilinde var. Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye'deki bütün hane halkına biz doğal gazı götüreceğiz.' hedefi kapsamında 22 yılda yaklaşık 200 bin kilometre yani dünyanın etrafının 5 kere dolaşacak şebeke yatırımını, doğal gaz borularını biz Türkiye'nin her yerine yaydık ve 81 ile 860 yerleşim yerine doğal gazı getirdik." dedi.
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