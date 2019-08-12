Türkiye Diyanet Vakfından Pakistan'da 25 bin aileye kurban yardımı

İSLAMABAD (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı'na bugün başlayan Pakistan'da, 25 bin aileye kurban eti ulaştıracak. TDV gönüllüsü İbrahim Belgrad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk gün başkent İslamabad'da, bin 500 aileye kurban eti dağıttıklarını söyledi. Pakistan genelinde bin 400 hayvan kurban edildiğini belirten Belgrad, bayram boyunca ihtiyaç sahibi 25 bin aileye kurban eti ulaştırılacağını kaydetti.

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