Türkiye Diyanet Vakfından Afganistan'da 800 aileye ramazan yardımı

KABİL (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde ihtiyaç sahibi 800 muhacir aileye ramazan paketi dağıttı.

Hazret Bilal Muhacir Kampı'nda düzenlenen yardımların dağıtım programında konuşan Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Ataşesi Abdulcelil Alpkıray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sene Afganistan'a yardımlarının geçen yıla göre azalsa da gelecek senelerde artacağını söyledi.

Alpkıray, ramazan faaliyetleri kapsamında bu sene Mezar-ı Şerif kentindeki iki ayrı muhacir kampında kalan 800 aileye ramazan paketi dağıttıklarını belirtti.

Belh Vali Yardımcısı Şucauddin Şuca da Türkiye'nin ramazan ayında da Afgan halkını unutmadığını kaydetti.

Şuca, ''Özellikle salgın nedeniyle halkın evlerinden çıkamadığı bir dönemde yapılan böyle yardımlar büyük önem arz etmektedir.'' dedi.

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay da salgın nedeniyle ulaşımda uygulanan kısıtlamalar sonucu Türkiye'deki STK'lerin, dernek ve vakıfların bu sene çok aktif olamadığını vurguladı.

Dostluğun böyle zor günlerde kendini belli ettiğinin altını çizen Alpay, Türkiye'nin kurum ve kuruluşlarıyla salgının ardından Afganistan'da farklı alanlarda faaliyetlerine devam edeceğini sözlerine ekledi.