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Gündem Türkiye dış politikada neden yalnız? Zengin'den ders niteliğinde cevap
Gündem

Türkiye dış politikada neden yalnız? Zengin'den ders niteliğinde cevap

Dış politika konusunda hükümeti yalnızlaşmakla suçlayan muhalefete Gazeteci Gürkan Zengin'den tarihi bir cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 01:20:00 - 2021-01-19 01:30:45

Habertürk ekranlarında yayınlanan Teke Tek programına konuk olan Gazeteci Gürkan Zengin, Türkiye'yi dış politikada yalnız kaldığı için eleştiren muhalefete ders verdi.

Zengin'in açıklamaları şöyle:

Türkiye'nin 3 yalnızlık dönemi var. Birincisi 1900'lerin başında müttefik bulamıyorsunuz. İngiltere ve Rusya anlaşıp topraklarını bölüşmek için anlaşmış hiç bir müttefikin yok. Şimdi Abdulhamit ve İttihatçılar hangi yanlış politika nedeniyle yalnız kalmıştı.

İkincisi, İkinci Dünya Savaşı dönemi ABD, İngiltere ve Rusya kendi aralarında konuşuyorlar Stalin boğazları istiyor. ABD eyvallah diyor. Muazzam bir yalnızlık dönemi, Türkiye işgal ile karşı karşıya, o 2-3 yıl boyunca Türkiye müthiş bir yalnızlık yaşadı. ABD'nin sonradan karar değiştirip yanlış yaptık demesiyle Türkiye rahatladı.

Üçüncüsü de Arap Baharı sonrası bugünkü Türkiye'dir. Adam Kürt devleti kurmak istiyor ne yapacaksınız. Hindistan'ın ABD ile ilişkileri bozulmadı. Bozulmadı tabi versin Keşmir'i Pakistan'a görürüm ben ABD Hindistan ilişkileri ne oluyor. Verirsiniz bu alanları bir iddiam yok bakın yalnızlık nasıl bitiyor. Doğu Akdeniz'de Sevilla haritasını kabul edersiniz Antalya Körfezi'nin 40 kilometre ötesine gidersiniz. Burada hidrokarbon yatakları var bu biliniyor. Türkiye burada haklı ona rağmen hayır diyorlar. Vazgeçersiniz Doğu Akdeniz'den Sevilla haritasını kabul edersiniz. Yalnızlığınız biter. S-400'ü koyarsınız ambara, F-35 projesine alırlar. Yalnızlığınız biter. Bunun gibi ben 30 madde sayarım. Kaç tane yalnızlık dönemi saydım. Bakın böyle yüzde yüz haklı olduğumuz konularda devletin yanında olmalıyız

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