Türkiye dikkat! Meteoroloji uyardı! Bunlar iyi günleriniz: Şiddetli sağanak geliyor! O tarihi resmen açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel hava durumu haritası yayımladı. Çok şiddetli sağanak yağmurların geleceğini duyuran Meteoroloji tarih vererek, il il hava durumu tahminlerini de paylaştı. Raporda, Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan rapora göre, yurt genelinde şiddetli sağanak etkisini gösterecek. Kimi bölgelerde gök gürültülü sağanak olarak görülecek yağışların, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara da yol açması bekleniyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun, Çankırı, Iğdır, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun, Çankırı, Iğdır, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Perşembe günü itibariyle şiddetini artıracak yağışlar sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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