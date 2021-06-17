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Dünya Türkiye devreye soktu! Libya detayı… İsrail panikte
Dünya

Türkiye devreye soktu! Libya detayı… İsrail panikte

Türkiye-Libya arasında imzalanan deniz sınırı anlaşmasının bir benzerinin Filistin'le uygulamaya konulacağını yazan İsrail basını panik yaşıyor. Anlaşmanın endişe verici bir gelişme olduğunu basın, İsrail'in derhal cevap vermesi gerektiğini aktardı.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 09:40:00 -
Türkiye devreye soktu! Libya detayı… İsrail panikte

Türkiye ile Filistin arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının onaylanması İsrail basınını panikletti. Anlaşmanın ayrıntılarına geniş yer veren İsrail basını anlaşmanın Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylandığını ve Resmi Gazete'de yayımlandığını yazdı.

Türkiye'nin anlaşma kapsamında Filistin güçlerini eğiteceği ve Türkiye-Libya arasında imzalanan deniz sınırı anlaşmasının bir benzerinin Filistin'le uygulamaya konulacağı ifade edildi.

Filistin ile deniz sınırı anlaşmasının işleme konulmasının İsrail'i Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol kaynaklarından uzaklaştıracağını belirten İsrail basını, anlaşmanın endişe verici bir gelişme olduğunu ve İsrail'in derhal cevap vermesi gerektiğini aktardı.

İsrail basınına konuşan askeri kaynaklar ise anlaşma kapsamında Türkiye'nin Filistin'e askeri danışmanlık, mühimmat, İHA istihbaratı vb. şeklinde askeri destek sağlayacağını belirtti.

Kaynak: Star.com.tr

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Yorumlar

BK

hiç zaman kaybetmeden bu deniz yetki alanı sözleşmesini türkiye ve filistinle anlaşıp devreye alıp imzalamalı
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bırak yaa

İsrail panikteymis. Ya adam çatır çutur gözünün içine baka baka neler yapıyor sen korkudan gıkını cikaramadin
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