Türkiye derbiye kilitlendi! İşte ilk 11'ler...
Türkiye Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine kilitlendi. Fırat Aydınus'un yöneteceği mücadelede ilk 11'ler belli oldu.24 Eylül 2018 Pazartesi 20:49
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ
STAT: Ülker
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 21.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
FENERBAHÇE: Harun, Şener, Reyes, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Benzia, Aatif, Slimani
TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Lens, Babel.
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
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