Türkiye, depremle sarsıldı! Dehşet verici rakamlar
New York Times'ın, “7 büyüklüğünde bir depremin Hiroşima’da patlatılan atom bombasının 32 katına eş değer enerji ürettiğini" yazdığını belirten Güneri Cıvaoğlu, "Bunlar dehşet verici rakamlar" dedi.
New York Times'ın, “7 büyüklüğünde bir depremin Hiroşima’da patlatılan atom bombasının 32 katına eş değer enerji ürettiğini" yazdığını belirten Güneri Cıvaoğlu, "Bunlar dehşet verici rakamlar" dedi. Milliyet gazetesi yazarı Cıvaoğlu, "7.8 büyüklüğü 5.9 büyüklüğünden 708 kat daha güçlü" ifadelerini kullandığı yazısında özetle şunları kaydetti:
"Güneydoğumuz 7.8 (veya 7.7) büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Büyük felaket.
Dünkü New York Times’a göre, “7 büyüklüğünde bir deprem Hiroşima’da patlatılan atom bombasının 32 katına eş değer enerji” üretiyor.
Gazete “bunun New York eyaletinin dört günlük enerji (katrilyon vat) ihtiyacını karşılayabileceğini” yazdı.
Bunlar dehşet verici rakamlar.
7.8 büyüklüğü 5.9 büyüklüğünden 708 kat daha güçlü.
Yükselen her büyüklük tam sayısı için salınan enerji miktarı yaklaşık 32 kat artıyor.
Büyüklüğün yanı sıra bir depremin hasarı gerçekleştiği alandaki “insan yoğunluğuna ve binaların depreme dayanıklılığına da” bağlı. (…)"