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Medya Türkiye depreme ağlarken, Ertuğrul Özkök bunu yazdı! Allah seni ıslah etsin be adam
Medya

Türkiye depreme ağlarken, Ertuğrul Özkök bunu yazdı! Allah seni ıslah etsin be adam

Ertuğrul Özkök, "Pazar Mektubu" başlığı altında yazdığı ve "newsletter" olarak paylaştığı yazısında tam anlamıyla bir aymazlığa imza attı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 11:11:00 -
Türkiye depreme ağlarken, Ertuğrul Özkök bunu yazdı! Allah seni ıslah etsin be adam

Ertuğrul Özkök, "Pazar Mektubu" başlığı altında yazdığı ve "newsletter" olarak paylaştığı yazısında tam anlamıyla bir aymazlığa imza attı.

10 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında Türkiye'nin yüreği kanarken Ertuğrul Özkök köşe yazısında New York Times'ın “Paris’te mutlaka yenmesi gereken 25 yemek…” listesine "lahmacunun" girdiğini belirtti. Özkök'ün bu yazısına İzzet Çapa'dan sert bir tavır geldi.

"Allah ıslah etsin"

 

Çapa, paylaştığı gönderide Özkök için "İşte budur Ertuğrul Özkök...

Bu adam yönetti yıllarca ülkenin en büyük medyasını...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kafa bu kafa...

Hal böyle iken memlekette...

Bunu utanmadan yazabilecek bir kafa bu kafa...

Bir dönem senin yönettiğin gazetede çalıştığım için utanıyorum...

Seninle aynı ülkenin havasını solumak zorunda olduğum için utanıyorum...

Çok bencil, sadece kendi menfaati için yaşayan insan gördüm ama...

Bu bambaşka...

Bu hakikaten patolojik vaka...

Allah ıslah etsin..." ifadelerini kullandı. 

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Yorumlar

Gültekin

Ömrünü boğaz derdi ile refah içinde geçiren bu adamların halkına, devletine vereceği hiç bir şeyleri olamaz. Bu güzelim ülkemizde bu insanlar nasıl yetişti? ve bunlara bazı önemli görevler nasıl verildi?

Zinnur aga

Beyaz Türkler deniliyor ya; işte bu herif beyaz Türklerin en BAŞAT örneği.. Beyaz Türk denilen insanda hangi kötü vasıflar var ise, bu herifte onların hepsi mevcut. Bu tipte olan bazı kötü vasıflar: *Kendini beğenmiş *Hedonist. *Gayrı-milli. *İçinde yaşadığı toplumun kültürüne yabancı. *Batı aşığı. *Dindar insanlara düşman. *Bencil kapitalist. *vs. vs.
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