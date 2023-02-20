Türkiye depreme ağlarken, Ertuğrul Özkök bunu yazdı! Allah seni ıslah etsin be adam

Ertuğrul Özkök, "Pazar Mektubu" başlığı altında yazdığı ve "newsletter" olarak paylaştığı yazısında tam anlamıyla bir aymazlığa imza attı.

10 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında Türkiye'nin yüreği kanarken Ertuğrul Özkök köşe yazısında New York Times'ın “Paris’te mutlaka yenmesi gereken 25 yemek…” listesine "lahmacunun" girdiğini belirtti. Özkök'ün bu yazısına İzzet Çapa'dan sert bir tavır geldi.

"Allah ıslah etsin"

Çapa, paylaştığı gönderide Özkök için "İşte budur Ertuğrul Özkök...

Bu adam yönetti yıllarca ülkenin en büyük medyasını...

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Kafa bu kafa...

Hal böyle iken memlekette...

Bunu utanmadan yazabilecek bir kafa bu kafa...

Bir dönem senin yönettiğin gazetede çalıştığım için utanıyorum...

Seninle aynı ülkenin havasını solumak zorunda olduğum için utanıyorum...

Çok bencil, sadece kendi menfaati için yaşayan insan gördüm ama...

Bu bambaşka...

Bu hakikaten patolojik vaka...

Allah ıslah etsin..." ifadelerini kullandı.